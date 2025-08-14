https://ria.ru/20250814/bolton-2035143541.html

Трампа возмутили слова экс-советника о "победе Путина"

Трампа возмутили слова экс-советника о "победе Путина" - РИА Новости, 14.08.2025

Трампа возмутили слова экс-советника о "победе Путина"

Президент США Дональд Трамп отверг утверждения бывшего своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, назвавшего предстоящий саммит на Аляске победой... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T01:45:00+03:00

2025-08-14T01:45:00+03:00

2025-08-14T01:46:00+03:00

в мире

сша

россия

москва

дональд трамп

владимир путин

джон болтон

аляска

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865922128_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b4c8d5805370374d9de83ba1d8b6c2c.jpg

ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг утверждения бывшего своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, назвавшего предстоящий саммит на Аляске победой российского лидера Владимира Путина.Хозяин Белого дома раскритиковал в этом контексте "нечестные СМИ", которые, по его словам, "постоянно цитируют уволенных неудачников и откровенно глупых людей", в том числе Джона Болтона."Что это вообще значит? Мы выигрываем во всем!" — написал Трамп в соцсетях.Президенты России и США встретятся 15 августа на Аляске.

https://ria.ru/20250813/tramp-2035106047.html

сша

россия

москва

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, москва, дональд трамп, владимир путин, джон болтон, аляска