Трампа возмутили слова экс-советника о "победе Путина"
01:45 14.08.2025 (обновлено: 01:46 14.08.2025)
Трампа возмутили слова экс-советника о "победе Путина"
в мире
сша
россия
москва
дональд трамп
владимир путин
джон болтон
аляска
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг утверждения бывшего своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, назвавшего предстоящий саммит на Аляске победой российского лидера Владимира Путина.Хозяин Белого дома раскритиковал в этом контексте "нечестные СМИ", которые, по его словам, "постоянно цитируют уволенных неудачников и откровенно глупых людей", в том числе Джона Болтона.&quot;Что это вообще значит? Мы выигрываем во всем!&quot; — написал Трамп в соцсетях.Президенты России и США встретятся 15 августа на Аляске.
в мире, сша, россия, москва, дональд трамп, владимир путин, джон болтон, аляска
В мире, США, Россия, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джон Болтон, Аляска
Трампа возмутили слова экс-советника о "победе Путина"

Трамп раскритиковал Джона Болтона, назвавшего саммит на Аляске победой России

© AP Photo / Alex BrandonДжон Болтон в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Джон Болтон в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Джон Болтон в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг утверждения бывшего своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, назвавшего предстоящий саммит на Аляске победой российского лидера Владимира Путина.
Хозяин Белого дома раскритиковал в этом контексте "нечестные СМИ", которые, по его словам, "постоянно цитируют уволенных неудачников и откровенно глупых людей", в том числе Джона Болтона.
«

"Что это вообще значит? Мы выигрываем во всем!" — написал Трамп в соцсетях.

Президенты России и США встретятся 15 августа на Аляске.
Заявления Трампа о предстоящих переговорах США и России - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Трамп высказался за заморозку фронта и встречу Путина с Зеленским
13 августа, 19:26
 
