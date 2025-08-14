https://ria.ru/20250814/bolton-2035143541.html
Трампа возмутили слова экс-советника о "победе Путина"
Трампа возмутили слова экс-советника о "победе Путина" - РИА Новости, 14.08.2025
Трампа возмутили слова экс-советника о "победе Путина"
Президент США Дональд Трамп отверг утверждения бывшего своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, назвавшего предстоящий саммит на Аляске победой... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T01:45:00+03:00
2025-08-14T01:45:00+03:00
2025-08-14T01:46:00+03:00
в мире
сша
россия
москва
дональд трамп
владимир путин
джон болтон
аляска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865922128_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b4c8d5805370374d9de83ba1d8b6c2c.jpg
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг утверждения бывшего своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, назвавшего предстоящий саммит на Аляске победой российского лидера Владимира Путина.Хозяин Белого дома раскритиковал в этом контексте "нечестные СМИ", которые, по его словам, "постоянно цитируют уволенных неудачников и откровенно глупых людей", в том числе Джона Болтона."Что это вообще значит? Мы выигрываем во всем!" — написал Трамп в соцсетях.Президенты России и США встретятся 15 августа на Аляске.
https://ria.ru/20250813/tramp-2035106047.html
сша
россия
москва
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865922128_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_493b2ff79d5f090b6cd63d080772722f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, москва, дональд трамп, владимир путин, джон болтон, аляска
В мире, США, Россия, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джон Болтон, Аляска
Трампа возмутили слова экс-советника о "победе Путина"
Трамп раскритиковал Джона Болтона, назвавшего саммит на Аляске победой России