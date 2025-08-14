Рейтинг@Mail.ru
15:40 14.08.2025
Почти 50 операционных столов закупили в больницы Подмосковья
Почти 50 операционных столов закупили в больницы Подмосковья
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В медицинские учреждения Московской области закупили 47 операционных столов в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. "Операционные столы необходимы для проведения различных хирургических вмешательств. Они позволяют зафиксировать оптимальное положение пациента во время операции. С начала года в больницы Подмосковья поступило 36 единиц такого медоборудования, до конца года поставим еще 11 операционных столов", – сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. По его словам, на закупку этого оборудования было направлено почти 230 миллионов рублей. Новые операционные столы предназначены для 14 больниц Подмосковья, в том числе для Дмитровской, Долгопрудненской, Клинской, Одинцовской и других. Оборудование закупается благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В медицинские учреждения Московской области закупили 47 операционных столов в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"Операционные столы необходимы для проведения различных хирургических вмешательств. Они позволяют зафиксировать оптимальное положение пациента во время операции. С начала года в больницы Подмосковья поступило 36 единиц такого медоборудования, до конца года поставим еще 11 операционных столов", – сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
По его словам, на закупку этого оборудования было направлено почти 230 миллионов рублей.
Новые операционные столы предназначены для 14 больниц Подмосковья, в том числе для Дмитровской, Долгопрудненской, Клинской, Одинцовской и других.
Оборудование закупается благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
Заголовок открываемого материала