Глава Минфина США оценил размер стратегического резерва в биткоине

Размер стратегического резерва США в биткоине при текущем курсе криптовалюты оценивается в 15-20 миллиардов долларов, заявил в четверг глава американского... РИА Новости, 14.08.2025

сша

скотт бессент

экономика

министерство финансов сша

ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Размер стратегического резерва США в биткоине при текущем курсе криптовалюты оценивается в 15-20 миллиардов долларов, заявил в четверг глава американского минфина Скотт Бессент. "Я думаю, что резерв биткоина при его текущих ценах составляет где-то 15-20 миллиардов долларов", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Бессент добавил, что власти США в настоящее время не производят закупки биткоина в свой стратегический резерв, он сформирован за счет конфискованных властями цифровых активов.

