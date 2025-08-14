Рейтинг@Mail.ru
Глава Минфина США оценил размер стратегического резерва в биткоине
14.08.2025
Глава Минфина США оценил размер стратегического резерва в биткоине
сша
скотт бессент
экономика
министерство финансов сша
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Размер стратегического резерва США в биткоине при текущем курсе криптовалюты оценивается в 15-20 миллиардов долларов, заявил в четверг глава американского минфина Скотт Бессент. "Я думаю, что резерв биткоина при его текущих ценах составляет где-то 15-20 миллиардов долларов", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Бессент добавил, что власти США в настоящее время не производят закупки биткоина в свой стратегический резерв, он сформирован за счет конфискованных властями цифровых активов.
сша
сша, скотт бессент, экономика, министерство финансов сша
США, Скотт Бессент, Экономика, Министерство финансов США
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Размер стратегического резерва США в биткоине при текущем курсе криптовалюты оценивается в 15-20 миллиардов долларов, заявил в четверг глава американского минфина Скотт Бессент.
"Я думаю, что резерв биткоина при его текущих ценах составляет где-то 15-20 миллиардов долларов", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
Бессент добавил, что власти США в настоящее время не производят закупки биткоина в свой стратегический резерв, он сформирован за счет конфискованных властями цифровых активов.
