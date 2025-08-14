https://ria.ru/20250814/bitkoin-2035295916.html
Глава Минфина США оценил размер стратегического резерва в биткоине
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Размер стратегического резерва США в биткоине при текущем курсе криптовалюты оценивается в 15-20 миллиардов долларов, заявил в четверг глава американского минфина Скотт Бессент. "Я думаю, что резерв биткоина при его текущих ценах составляет где-то 15-20 миллиардов долларов", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Бессент добавил, что власти США в настоящее время не производят закупки биткоина в свой стратегический резерв, он сформирован за счет конфискованных властями цифровых активов.
