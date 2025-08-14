Рейтинг@Mail.ru
13:57 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/bilayn-2035230496.html
"Билайн бизнес" зафиксировал рост спроса на проводной интернет
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Аналитика "билайн бизнес" выявила рост интереса к фиксированному интернету: у малого бизнеса рост пользования проводным интернетом в период с марта по июнь 2025 вырос на 23% относительно того же периода прошлого года, сообщает пресс-служба оператора.Пик заявок на подключение пришелся на июнь — число заявок выросло на 39% в сравнении с предыдущим месяцем.Преимущества фиксированного интернета:"Билайн бизнес" предоставляет услуги фиксированного интернета и остается надежным партнером для своих клиентов, благодаря отказоустойчивости подключения, повышенной безопасности сети, а также высокому уровню клиентского сервиса.Так, клиентам доступна Онлайн-витрина, которая позволяет проверить возможность подключения проводного интернета в определенной локации, получить коммерческое предложение, договор оказания услуг и оформить заявку на подключение без обращения в офис. В Онлайн-витрине доступен выбор тарифа, а также опция доставки документов курьером или в электронном виде. После оформления всех документов клиент может выбрать удобное время визита монтажников, после чего его подключат к ближайшему узлу на магистральной сети. Если такой сети рядом нет, "билайн бизнес" проложит кабель, купит и установит оборудование.Также стоит отметить широкий функционал Управляемого Wi-Fi. Помимо эффективной организации гостевой сети, услуга включает в себя личный кабинет, в котором есть детальная аналитика подключений к интернету и реклама прямо на экране авторизации пользователя с большим набором опций.Этот инструмент особенно подходит заведениям, где нужна организация гостевого Wi-Fi: общественным пространствам, торговым центрам, гостиницам, транспортным компаниям, кафе и ресторанам. Наличие Wi-Fi не только позволит клиентам оставаться на связи, но и повысит их лояльность."В современном бизнесе стабильный интернет — не просто канал коммуникации, а основа операционной деятельности. Мы стремимся к тому, чтобы клиенты могли легко и быстро начать работать с нашими инструментами — без посещения офиса. Главная цель "билайн бизнес" — обеспечить клиентов надежной и безопасной цифровой инфраструктурой. Она позволяет бизнесу развиваться без рисков, а владельцам быть уверенными, что они всегда остаются на связи", — приводит пресс-служба слова директора по маркетингу и развитию основных услуг компании Сергея Субботина.Реклама, ПАО "ВымпелКом", г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneTSTXQk5b5
"Билайн бизнес" зафиксировал рост спроса на проводной интернет

© БилайнБилайн бизнес
Билайн бизнес - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Билайн
Билайн бизнес. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Аналитика "билайн бизнес" выявила рост интереса к фиксированному интернету: у малого бизнеса рост пользования проводным интернетом в период с марта по июнь 2025 вырос на 23% относительно того же периода прошлого года, сообщает пресс-служба оператора.
Пик заявок на подключение пришелся на июнь — число заявок выросло на 39% в сравнении с предыдущим месяцем.
Преимущества фиксированного интернета:
  • работа продолжается вне зависимости от состояния мобильной сети: функционируют системы работы с клиентами, телефония и документооборот;
  • независимость от расположения вышки мобильной связи;
  • высокая скорость и надежность подключения обеспечивает работу облачных систем, видеосвязи и электронной торговли.
"Билайн бизнес" предоставляет услуги фиксированного интернета и остается надежным партнером для своих клиентов, благодаря отказоустойчивости подключения, повышенной безопасности сети, а также высокому уровню клиентского сервиса.
Так, клиентам доступна Онлайн-витрина, которая позволяет проверить возможность подключения проводного интернета в определенной локации, получить коммерческое предложение, договор оказания услуг и оформить заявку на подключение без обращения в офис. В Онлайн-витрине доступен выбор тарифа, а также опция доставки документов курьером или в электронном виде. После оформления всех документов клиент может выбрать удобное время визита монтажников, после чего его подключат к ближайшему узлу на магистральной сети. Если такой сети рядом нет, "билайн бизнес" проложит кабель, купит и установит оборудование.
Также стоит отметить широкий функционал Управляемого Wi-Fi. Помимо эффективной организации гостевой сети, услуга включает в себя личный кабинет, в котором есть детальная аналитика подключений к интернету и реклама прямо на экране авторизации пользователя с большим набором опций.
Этот инструмент особенно подходит заведениям, где нужна организация гостевого Wi-Fi: общественным пространствам, торговым центрам, гостиницам, транспортным компаниям, кафе и ресторанам. Наличие Wi-Fi не только позволит клиентам оставаться на связи, но и повысит их лояльность.
"В современном бизнесе стабильный интернет — не просто канал коммуникации, а основа операционной деятельности. Мы стремимся к тому, чтобы клиенты могли легко и быстро начать работать с нашими инструментами — без посещения офиса. Главная цель "билайн бизнес" — обеспечить клиентов надежной и безопасной цифровой инфраструктурой. Она позволяет бизнесу развиваться без рисков, а владельцам быть уверенными, что они всегда остаются на связи", — приводит пресс-служба слова директора по маркетингу и развитию основных услуг компании Сергея Субботина.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneTSTXQk5b5
 
