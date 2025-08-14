https://ria.ru/20250814/bespilotniki-2035161537.html

ПВО сбила за ночь 44 украинских беспилотника

ПВО сбила за ночь 44 украинских беспилотника - РИА Новости, 14.08.2025

ПВО сбила за ночь 44 украинских беспилотника

Силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь 44 украинских беспилотника, больше всего — над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь 44 украинских беспилотника, больше всего — над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи с 20.00 13 августа до 07.00 мск 14 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Бойцы сбили:Ранее волгоградский губернатор Андрей Бочаров сообщил, что в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА произошли возгорание и утечка нефтепродуктов, пострадавших нет.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

