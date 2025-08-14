https://ria.ru/20250814/belousov-2035377944.html

Россия готова оказывать помощь государствам Сахеля, заявил Белоусов

Россия готова оказывать помощь государствам Сахеля, заявил Белоусов - РИА Новости, 14.08.2025

Россия готова оказывать помощь государствам Сахеля, заявил Белоусов

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что террористические угрозы и действия незаконных формирований в Буркина-Фасо, Мали и Нигере сохраняются, Минобороны... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T18:48:00+03:00

2025-08-14T18:48:00+03:00

2025-08-14T19:31:00+03:00

в мире

россия

буркина-фасо

мали

андрей белоусов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035385585_0:0:2489:1400_1920x0_80_0_0_7b986c3360159004ace440eb5c74864a.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что террористические угрозы и действия незаконных формирований в Буркина-Фасо, Мали и Нигере сохраняются, Минобороны готово оказывать всестороннее содействие для стабильности в этих странах, сообщило в четверг российское военное ведомство. Белоусов провел встречу с главами оборонных ведомств стран-участниц Конфедерации государств Сахеля (Буркина-Фасо, Республика Мали, Республика Нигер). "Решение о создании альянса - это результат свободного выбора сахельских народов, курса на устойчивое мирное развитие. Тем не менее сегодня сохраняются террористические угрозы и активные действия незаконных вооруженных формирований в странах Конфедерации", - заявил Белоусов. Министр обороны РФ отметил, что российское военное ведомство готово оказывать всестороннее содействие для обеспечения стабильности в регионе. "Поддерживаем вашу позицию о необходимости укрепления безопасности, защиты территорий и суверенитета", - отметил министр.

https://ria.ru/20250611/mali-2022149951.html

россия

буркина-фасо

мали

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, буркина-фасо, мали, андрей белоусов