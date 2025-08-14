Рейтинг@Mail.ru
Россия готова оказывать помощь государствам Сахеля, заявил Белоусов
18:48 14.08.2025 (обновлено: 19:31 14.08.2025)
Россия готова оказывать помощь государствам Сахеля, заявил Белоусов
Россия готова оказывать помощь государствам Сахеля, заявил Белоусов
в мире
россия
буркина-фасо
мали
андрей белоусов
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что террористические угрозы и действия незаконных формирований в Буркина-Фасо, Мали и Нигере сохраняются, Минобороны готово оказывать всестороннее содействие для стабильности в этих странах, сообщило в четверг российское военное ведомство. Белоусов провел встречу с главами оборонных ведомств стран-участниц Конфедерации государств Сахеля (Буркина-Фасо, Республика Мали, Республика Нигер). "Решение о создании альянса - это результат свободного выбора сахельских народов, курса на устойчивое мирное развитие. Тем не менее сегодня сохраняются террористические угрозы и активные действия незаконных вооруженных формирований в странах Конфедерации", - заявил Белоусов. Министр обороны РФ отметил, что российское военное ведомство готово оказывать всестороннее содействие для обеспечения стабильности в регионе. "Поддерживаем вашу позицию о необходимости укрепления безопасности, защиты территорий и суверенитета", - отметил министр.
россия
буркина-фасо
мали
в мире, россия, буркина-фасо, мали, андрей белоусов
В мире, Россия, Буркина-Фасо, Мали, Андрей Белоусов
Белоусов: Минобороны готово оказывать содействие для стабильности стран Сахеля

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что террористические угрозы и действия незаконных формирований в Буркина-Фасо, Мали и Нигере сохраняются, Минобороны готово оказывать всестороннее содействие для стабильности в этих странах, сообщило в четверг российское военное ведомство.
Белоусов провел встречу с главами оборонных ведомств стран-участниц Конфедерации государств Сахеля (Буркина-Фасо, Республика Мали, Республика Нигер).
"Решение о создании альянса - это результат свободного выбора сахельских народов, курса на устойчивое мирное развитие. Тем не менее сегодня сохраняются террористические угрозы и активные действия незаконных вооруженных формирований в странах Конфедерации", - заявил Белоусов.
Министр обороны РФ отметил, что российское военное ведомство готово оказывать всестороннее содействие для обеспечения стабильности в регионе.
"Поддерживаем вашу позицию о необходимости укрепления безопасности, защиты территорий и суверенитета", - отметил министр.
Одна из улиц города Бамако в Мали - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В Мали призвали запретить ввоз украинской продукции в страны Сахеля
11 июня, 03:37
 
