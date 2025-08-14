https://ria.ru/20250814/belousov-2035369810.html

Белоусов провел консультации с главами оборонных ведомств стран Сахеля

Белоусов провел консультации с главами оборонных ведомств стран Сахеля - РИА Новости, 14.08.2025

Белоусов провел консультации с главами оборонных ведомств стран Сахеля

Глава Минобороны России Андрей Белоусов впервые провел консультации с руководителями оборонных ведомств Конфедерации Буркина-Фасо, Мали и Нигера, сообщило в... РИА Новости, 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава Минобороны России Андрей Белоусов впервые провел консультации с руководителями оборонных ведомств Конфедерации Буркина-Фасо, Мали и Нигера, сообщило в четверг российское военное ведомство. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел встречу с главами оборонных ведомств стран-участниц Конфедерации государств Сахеля (Буркина-Фасо, Республика Мали, Республика Нигер)", - говорится в сообщении. "Сегодня мы проводим первые консультации руководителей оборонных ведомств Российской Федерации и стран-участниц Конфедерации государств Сахеля", - приводит ведомство слова Белоусова. Как подчеркнул российский министр, четырехсторонний диалог станет важным форматом обсуждения вопросов укрепления взаимодействия в оборонной сфере. Министр обороны и по делам ветеранов Мали корпусной генерал Садио Камара выступил с приветственным словом от лица глав оборонных ведомств стран Конфедерации. Он отметил, что инициатива организовать первое совещание на уровне министров обороны является общим желанием укреплять стратегическое партнерство между странами. "В настоящее время взаимодействие в области обороны является самым крупным направлением сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул Камара. Кроме того, по итогам переговоров было подписано совместное заявление по итогам консультаций, а также меморандумы о взаимопонимании по линии оборонных ведомств РФ и Конфедерации государств Сахеля.

