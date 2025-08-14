https://ria.ru/20250814/belorussiya-2035293320.html

Белоруссия осенью ратифицирует договор с Россией о рынке электроэнергии

Белоруссия осенью ратифицирует договор с Россией о рынке электроэнергии - РИА Новости, 14.08.2025

Белоруссия осенью ратифицирует договор с Россией о рынке электроэнергии

Белорусский парламент планирует осенью ратифицировать договор с Россией о формировании объединенного рынка электроэнергии. Об этом сообщил журналистам... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T15:30:00+03:00

2025-08-14T15:30:00+03:00

2025-08-14T15:48:00+03:00

белоруссия

россия

белорусская аэс

гродненская область

парламентское собрание союза беларуси и россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e3a2eb94b99f86af0a20f26737af9f3f.jpg

МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Белорусский парламент планирует осенью ратифицировать договор с Россией о формировании объединенного рынка электроэнергии. Об этом сообщил журналистам председатель постоянной комиссии по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию Палаты представителей Национального собрания республики Юрий Панфилов. Как сообщило агентство Белта, он беседовал с журналистами в рамках выездного заседания постоянной комиссии, прошедшего на базе Белорусской АЭС. Белоруссия и Россия в конце 2024 года заключили межгосударственный договор о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства. "Атомная энергетика интегрирована в белорусскую экосистему и стимулирует развитие рынков электроэнергии. Формирование и функционирование этих рынков требует законодательного урегулирования. Что касается договора с Россией о едином рынке, он затрагивает и другое законодательство, там работает пакетный принцип. И все эти вопросы нужно решить, устранить технические моменты, чтобы мы вышли на ратификацию этого договора. Полагаю, что уже в сентябре-октябре мы будем этот законопроект рассматривать. Он уже практически на выходе", - сказал Панфилов. Он сообщил, что на выездном заседании рассматриваются, в частности, вопросы совершенствования законодательства в части безопасного использования атомной энергии, улучшение законодательства в части единого энергорынка Союзного государства. Депутаты также посетили учебно-тренировочный центр Белорусской атомной электростанции. "Посмотрели, насколько высок уровень безопасности, как готовят высококвалифицированный персонал. Нам показали здесь передовые, новейшие технологии, и мы все впечатлены тем, что увидели. БелАЭС - важный стратегический объект для нашей страны. И, благодаря работе станции, энергетическая безопасность страны действительно обеспечена", - сказал Панфилов. Первая в Белоруссии АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт построена в городе Островце Гродненской области. Сейчас завершается разработка проекта технико-экономического обоснования по строительству второй АЭС в Белоруссии или третьего энергоблока действующей БелАЭС.

https://ria.ru/20250813/belorusy-2035074306.html

https://ria.ru/20250813/belorussija-2035031930.html

белоруссия

россия

гродненская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, россия, белорусская аэс, гродненская область