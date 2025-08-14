https://ria.ru/20250814/belgorod-2035363624.html
Мирошник заявил о росте числа атак ВСУ по Белгородской области
Мирошник заявил о росте числа атак ВСУ по Белгородской области - РИА Новости, 14.08.2025
Мирошник заявил о росте числа атак ВСУ по Белгородской области
Число боеприпасов, запускаемых ВСУ по Белгородской области, выросло вдвое за последние несколько дней, рассказал посол МИД РФ по особым поручениям по... РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Число боеприпасов, запускаемых ВСУ по Белгородской области, выросло вдвое за последние несколько дней, рассказал посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "В Белгородской области, по которой, к сожалению, перманентно прилетает очень много боеприпасов, за последние несколько суток это количество увеличилось вдвое", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Ранее в четверг Белгород стал целью атаки украинских дронов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нескольких ударах БПЛА по зданию регионального правительства. Также удар беспилотника пришелся по центру Белгорода. В результате пострадали три мирных жителя. Глава региона предположил, что активизация угрозы со стороны ВСУ на этой неделе, вероятно, направлена на устрашение населения.
Мирошник заявил о росте числа атак ВСУ по Белгородской области
