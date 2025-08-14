Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина
13:48 14.08.2025 (обновлено: 14:29 14.08.2025)
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина - РИА Новости, 14.08.2025
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина
Женщина получила ранения при атаке дрона по частному дому в поселке Разумное Белгородского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 14.08.2025
белгородская область
происшествия
белгородский район
белгород
вячеслав гладков
ТУЛА, 14 авг – РИА Новости. Женщина получила ранения при атаке дрона по частному дому в поселке Разумное Белгородского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В посёлке Разумное Белгородского района при атаке вражеского дрона по частному дому ранена женщина. Пострадавшую с баротравмой бригада СМП доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медицинская помощь оказана, дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно", - говорится в сообщении.Губернатор уточнил, что в двух домах населенного пункта также повреждены заборы.
белгородская область
белгородский район
белгород
белгородская область, происшествия, белгородский район, белгород, вячеслав гладков
Белгородская область, Происшествия, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина

В поселке Белгородского района при атаке БПЛА по дому пострадала женщина

Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгороде. 14 августа 2025
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгороде. 14 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгороде. 14 августа 2025
ТУЛА, 14 авг – РИА Новости. Женщина получила ранения при атаке дрона по частному дому в поселке Разумное Белгородского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В посёлке Разумное Белгородского района при атаке вражеского дрона по частному дому ранена женщина. Пострадавшую с баротравмой бригада СМП доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медицинская помощь оказана, дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно", - говорится в сообщении.
Губернатор уточнил, что в двух домах населенного пункта также повреждены заборы.
Последствия атаки украинских БПЛА в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Гладков объяснил активизацию украинских атак в Белгороде
Белгородская область Происшествия Белгородский район Белгород Вячеслав Гладков
 
 
