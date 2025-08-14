https://ria.ru/20250814/belgorod-2035247560.html

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина - РИА Новости, 14.08.2025

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина

Женщина получила ранения при атаке дрона по частному дому в поселке Разумное Белгородского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 14.08.2025

ТУЛА, 14 авг – РИА Новости. Женщина получила ранения при атаке дрона по частному дому в поселке Разумное Белгородского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В посёлке Разумное Белгородского района при атаке вражеского дрона по частному дому ранена женщина. Пострадавшую с баротравмой бригада СМП доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медицинская помощь оказана, дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно", - говорится в сообщении.Губернатор уточнил, что в двух домах населенного пункта также повреждены заборы.

