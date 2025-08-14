https://ria.ru/20250814/belgorod-2035199341.html

Водители автобусов в Белгороде будут высаживать пассажиров при атаках БПЛА

Водители автобусов в Белгороде будут высаживать пассажиров при атаках БПЛА

2025-08-14T11:22:00+03:00

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Водители автобусов в Белгороде при получении информации об атаке на город должны будут остановиться и высадить пассажиров в безопасном месте, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Движение автобусов регламентировать исходя из доведения информации об опасности атаки БПЛА через диспетчерские службы и телеграм-каналы и в мессенджере MAX... В случае получения информации, что идет атака на определенную часть города, водитель должен остановиться и высадить пассажиров в безопасном месте", - написал Гладков. По его словам, эта информация сейчас внедряется и в максимально быстро будет доведена до каждого водителя. "Мы понимаем, что угроза очень большая и в первую очередь она для тех, кто находится в незащищенных, то есть уличных пространствах", - подчеркнул он. Ранее в четверг губернатор Белгородской области сообщил о нескольких атаках БПЛА по зданию регионального правительства. Также удар беспилотника пришелся по центру Белгорода. В результате пострадали три мирных жителя.

