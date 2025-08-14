Рейтинг@Mail.ru
Госучреждения Белгородской области перевели на дистанционную работу - РИА Новости, 14.08.2025
10:56 14.08.2025
Госучреждения Белгородской области перевели на дистанционную работу
Государственные учреждения Белгородской области переведены на дистанционную работу в течение четверга и пятницы на фоне атак БПЛА вооруженных сил Украины (ВСУ), РИА Новости, 14.08.2025
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
ТУЛА, 14 авг – РИА Новости. Государственные учреждения Белгородской области переведены на дистанционную работу в течение четверга и пятницы на фоне атак БПЛА вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Государственным учреждениям, организациям, начиная с министерств и заканчивая подведомственными учреждениями, такими как МФЦ, всю работу в течение четверга и пятницы перевести максимально на дистанционную работу", - говорится в сообщении. Гладков пояснил, что руководителям данных учреждений и дежурным группам, а также тем, кто не может работать дистанционно, необходимо предпринять меры для максимальной безопасности сотрудников. Ранее губернатор Белгородской области сообщал о нескольких ударах БПЛА по зданию регионального правительства. Также удар беспилотника пришелся по центру Белгорода. В результате пострадали три мирных жителя.
белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ТУЛА, 14 авг – РИА Новости. Государственные учреждения Белгородской области переведены на дистанционную работу в течение четверга и пятницы на фоне атак БПЛА вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Государственным учреждениям, организациям, начиная с министерств и заканчивая подведомственными учреждениями, такими как МФЦ, всю работу в течение четверга и пятницы перевести максимально на дистанционную работу", - говорится в сообщении.
Гладков пояснил, что руководителям данных учреждений и дежурным группам, а также тем, кто не может работать дистанционно, необходимо предпринять меры для максимальной безопасности сотрудников.
Ранее губернатор Белгородской области сообщал о нескольких ударах БПЛА по зданию регионального правительства. Также удар беспилотника пришелся по центру Белгорода. В результате пострадали три мирных жителя.
Белгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала