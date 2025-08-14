Госучреждения Белгородской области перевели на дистанционную работу

https://ria.ru/20250814/belgorod-2035194546.html

ТУЛА, 14 авг – РИА Новости. Государственные учреждения Белгородской области переведены на дистанционную работу в течение четверга и пятницы на фоне атак БПЛА вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Государственным учреждениям, организациям, начиная с министерств и заканчивая подведомственными учреждениями, такими как МФЦ, всю работу в течение четверга и пятницы перевести максимально на дистанционную работу", - говорится в сообщении. Гладков пояснил, что руководителям данных учреждений и дежурным группам, а также тем, кто не может работать дистанционно, необходимо предпринять меры для максимальной безопасности сотрудников. Ранее губернатор Белгородской области сообщал о нескольких ударах БПЛА по зданию регионального правительства. Также удар беспилотника пришелся по центру Белгорода. В результате пострадали три мирных жителя.

