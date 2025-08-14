https://ria.ru/20250814/bagreeva-2035112361.html

Объем закупок у регионов на Портале поставщиков Москвы вырос на треть

Объем закупок у регионов на Портале поставщиков Москвы вырос на треть - РИА Новости, 14.08.2025

Объем закупок у регионов на Портале поставщиков Москвы вырос на треть

За первые шесть месяцев текущего года московские заказчики заключили на Портале поставщиков контракты с бизнесменами из других субъектов России на сумму 10... РИА Новости, 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года московские заказчики заключили на Портале поставщиков контракты с бизнесменами из других субъектов России на сумму 10 миллиардов рублей, данный показатель почти на треть превысил объем закупок аналогичного периода 2024 года, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.Заммэра напомнила, что данной платформой могут воспользоваться бизнесмены из всех регионов страны. Контракты заключаются дистанционно, для этого стороны используют электронный документооборот и цифровую подпись."За первые шесть месяцев 2025 года московские заказчики заключили на Портале поставщиков более 34 тысяч контрактов с предпринимателями из регионов на сумму 10 миллиардов рублей. Объем закупок вырос почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее востребованными были строительные и хозяйственные товары, услуги по техническому обслуживанию и ремонту, информационно-технологическая продукция и электроника, медицинские изделия. По этим категориям заключены контракты на 8,8 миллиарда рублей, что составляет 88% от общего объема заключенных с регионами сделок", – отметила Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.От сотрудничества столицы и бизнесменов из регионов выгоду получают обе стороны. Так, предприниматели могут принимать участие в закупках малого объема, расширять свое дело. При этом у заказчиков есть возможность выбирать нужные товары и услуги по более низкой стоимости, экономя деньги.По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, с января по июнь главными субъектами, поставщиками Москвы, стали Подмосковье, Тюменская область, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Петербург. С бизнесменами из указанных регионов было проведено контрактов на сумму 8,2 миллиарда рублей.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказывал, что за первые шесть месяцев этого года на Портале поставщиков провели закупки на сумму почти 58 миллиардов рублей.Портал поставщиков привлекает предпринимателей возможностью принимать участие в межрегиональных закупках, цифровизацией и оперативностью сделок. С помощью онлайн-формата поставщики довольно часто отгружают товары в день заключения контракта.Регистрация на платформе возможна при помощи электронной почты или электронной подписи, а еще можно авторизоваться через учетную запись mos.ru или другие системы. За регистрацию не нужно платить. Упрощенная регистрация через почту позволяет просматривать информацию на портале, но не дает возможности участвовать в закупках. Для юридически значимых действий (подписание оферты, контракта и других) потребуется электронная подпись.Ранее Багреева сообщала, что количество государственных и муниципальных заказчиков, которые покупают товары и услуги на Портале поставщиков столицы, выросло до 60 тысяч.

москва

