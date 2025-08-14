https://ria.ru/20250814/avtostantsiya-2035180522.html
Модернизация автостанций началась в Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Модернизация автостанций началась в Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "По поручению губернатора Ярославской области Михаила Евраева проведен аудит всех автостанций региона и составлен план их модернизации. Сейчас идет ремонт территорий у центрального автовокзала Ярославля и автостанции в Некрасовском, на объекте в Большом Селе обновляют внутренние помещения", - говорится в сообщении. Евраев, чьи слова приводит пресс-служба, отметил, что в Ярославской области 16 автостанций, 12 из которых находятся в управлении подведомственного учреждения ГБУ ЯО "Яроблтранском". "Наша цель – привести все объекты в соответствие с требованиями времени. Это вопрос безопасности и комфорта пассажиров и в целом качества организации перевозок", – подчеркнул Евраев. По данным областного правительства, с 2024 года под управление ГБУ ЯО "Яроблтранском" перешли автостанция в Тутаеве (левый берег), остановочный пункт в Заволжье и здание в Любиме, ранее использовавшееся как пункт общественного питания. "В Любиме после переезда кафе мы переоборудовали помещение под зал ожидания, выполнили косметический ремонт и восстановили отопление. Также отремонтированы системы отопления и освещения на автостанциях в Большом Селе, Гаврилов-Яме, Переславле-Залесском и Некрасовском. В Большом Селе заменена кровля, а в Некрасовском обновлен фасад – до конца августа добавим архитектурную подсветку", - сообщил зампредседателя правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко. Душко отметил, что работы продолжатся и в 2026 году.
ярославская область
