Рейтинг@Mail.ru
Модернизация автостанций началась в Ярославской области - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
10:10 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/avtostantsiya-2035180522.html
Модернизация автостанций началась в Ярославской области
Модернизация автостанций началась в Ярославской области - РИА Новости, 14.08.2025
Модернизация автостанций началась в Ярославской области
Модернизация автостанций началась в Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T10:10:00+03:00
2025-08-14T10:10:00+03:00
ярославская область
ярославская область
авто
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023656139_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_479e8dde99fff9429405bb90a5217c35.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Модернизация автостанций началась в Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "По поручению губернатора Ярославской области Михаила Евраева проведен аудит всех автостанций региона и составлен план их модернизации. Сейчас идет ремонт территорий у центрального автовокзала Ярославля и автостанции в Некрасовском, на объекте в Большом Селе обновляют внутренние помещения", - говорится в сообщении. Евраев, чьи слова приводит пресс-служба, отметил, что в Ярославской области 16 автостанций, 12 из которых находятся в управлении подведомственного учреждения ГБУ ЯО "Яроблтранском". "Наша цель – привести все объекты в соответствие с требованиями времени. Это вопрос безопасности и комфорта пассажиров и в целом качества организации перевозок", – подчеркнул Евраев. По данным областного правительства, с 2024 года под управление ГБУ ЯО "Яроблтранском" перешли автостанция в Тутаеве (левый берег), остановочный пункт в Заволжье и здание в Любиме, ранее использовавшееся как пункт общественного питания. "В Любиме после переезда кафе мы переоборудовали помещение под зал ожидания, выполнили косметический ремонт и восстановили отопление. Также отремонтированы системы отопления и освещения на автостанциях в Большом Селе, Гаврилов-Яме, Переславле-Залесском и Некрасовском. В Большом Селе заменена кровля, а в Некрасовском обновлен фасад – до конца августа добавим архитектурную подсветку", - сообщил зампредседателя правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко. Душко отметил, что работы продолжатся и в 2026 году.
https://ria.ru/20250807/yaroslavl-2033980487.html
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023656139_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ed37664a3128b319c0773f0101b9f92f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, авто, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Авто, Михаил Евраев
Модернизация автостанций началась в Ярославской области

В Ярославской области начали модернизировать автостанции по поручению Евраева

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Михаил Евраев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Модернизация автостанций началась в Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По поручению губернатора Ярославской области Михаила Евраева проведен аудит всех автостанций региона и составлен план их модернизации. Сейчас идет ремонт территорий у центрального автовокзала Ярославля и автостанции в Некрасовском, на объекте в Большом Селе обновляют внутренние помещения", - говорится в сообщении.
Евраев, чьи слова приводит пресс-служба, отметил, что в Ярославской области 16 автостанций, 12 из которых находятся в управлении подведомственного учреждения ГБУ ЯО "Яроблтранском".
"Наша цель – привести все объекты в соответствие с требованиями времени. Это вопрос безопасности и комфорта пассажиров и в целом качества организации перевозок", – подчеркнул Евраев.
По данным областного правительства, с 2024 года под управление ГБУ ЯО "Яроблтранском" перешли автостанция в Тутаеве (левый берег), остановочный пункт в Заволжье и здание в Любиме, ранее использовавшееся как пункт общественного питания.
"В Любиме после переезда кафе мы переоборудовали помещение под зал ожидания, выполнили косметический ремонт и восстановили отопление. Также отремонтированы системы отопления и освещения на автостанциях в Большом Селе, Гаврилов-Яме, Переславле-Залесском и Некрасовском. В Большом Селе заменена кровля, а в Некрасовском обновлен фасад – до конца августа добавим архитектурную подсветку", - сообщил зампредседателя правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.
Душко отметил, что работы продолжатся и в 2026 году.
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Ярославской области создают единое парковочное пространство
7 августа, 16:47
 
Ярославская областьЯрославская областьАвтоМихаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала