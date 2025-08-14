https://ria.ru/20250814/asfaltoukladchik-2035176716.html
АО "ГЛОНАСС": первый беспилотный дорожный каток испытали в России
АО "ГЛОНАСС": первый беспилотный дорожный каток испытали в России - РИА Новости, 14.08.2025
АО "ГЛОНАСС": первый беспилотный дорожный каток испытали в России
Нацпроектстрой и АО "ГЛОНАСС" испытали на трассе М-12 прототип первого в России беспилотного катка, рассказал РИА Новости глава АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Нацпроектстрой и АО "ГЛОНАСС" испытали на трассе М-12 прототип первого в России беспилотного катка, рассказал РИА Новости глава АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. "Нацпроектстрой и оператор "ЭРА-ГЛОНАСС" успешно испытали базовые функции системы высокоточного автовождения для первого в стране беспилотного дорожного катка. Тестовые заезды проведены в Пермском крае, на участке Дюртюли – Ачит трассы М-12 "Восток", который построили компании НПС", - сообщил Райкевич. "Рассчитываем, что эта технология найдет применение в самом передовом проекте наших дней - высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург", - отметил генеральный директор Нацпроектстроя Алексей Крапивин. "Тиражируя такие инновации, мы повышаем производительность техники и качество работ", - добавил он. Рулевое управление катка, который также может быть использован для укладки разных дорожных основ, в том числе и железнодорожных, переведено в режим автоведения. "Оператор с планшета задает необходимое количество проходов и ширину перекрытия, после чего система автономно регулирует траекторию движения и выполняет работу с сантиметровой точностью. Соблюдение минимальных допусков повышает скорость выполнения работ при соблюдении всех требований к техпроцессу. Кроме того, снижается нагрузка на оператора спецтехники и риск человеческого фактора", - рассказал Райкевич. Он добавил, что перспективное развитие системы и внедрение полной автономности движения техники позволит оператору одновременно управлять несколькими машинами. "Система высокоточного автовождения - уникальное решение для дорожно-строительной техники. Возможность отработки на полигоне автотрассы М-12 ускоряет масштабирование технологии под конкретную технику и для эффективного выполнения локальных задач специалистов, что изначально формирует экономически целесообразную модель нашей системы. В рамках проекта мы используем собственные разработки и отечественные сервисы высокоточного позиционирования Госкорпорации "Роскосмос". Такое комплексное решение эффективнее ручного управления техникой, что повышает качество строительства дорог", - заключил глава АО "ГЛОНАСС". Итоги тестирования и перспективы развития системы высокоточного автовождения компании продемонстрируют на Международной выставке "Беспилотные системы: технологии будущего", которая откроется в четверг в Технопарке Сколково.
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Нацпроектстрой и АО "ГЛОНАСС" испытали на трассе М-12 прототип первого в России беспилотного катка, рассказал РИА Новости глава АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.
