Роковая шутка: за что избавились от юмориста Александра Иванова

Роковая шутка: за что избавились от юмориста Александра Иванова - РИА Новости, 14.08.2025

Роковая шутка: за что избавились от юмориста Александра Иванова

Он мог рассмешить миллионы, но для него самого одна шутка оказалась смертельной. Александр Иванов, король советского юмора, в одно мгновение потерял все из-за... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14

2025-08-14T19:45:00+03:00

2025-08-14T19:45:00+03:00

москва

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Он мог рассмешить миллионы, но для него самого одна шутка оказалась смертельной. Александр Иванов, король советского юмора, в одно мгновение потерял все из-за неудачного розыгрыша, которого не смог пережить.Из учителя в комикиТрудно поверить, что Александр Иванов, ставший лицом одной из самых известных советских юмористических телепередач, начинал свою карьеру как скромный учитель. Родился в Москве в 1936 году в семье художника и с детства увлекался живописью, унаследовав любовь к искусству от отца. Однако, понимая, что не станет выдающимся художником, поступил в педагогический институт и после окончания преподавал черчение в школе.Для души Иванов начал писать сатирические произведения, хотя долго никому их не показывал. Позднее он все-таки решился отправить свои работы в "Литературную газету". И их неожиданно приняли к публикации. Успех принес ему не только моральное удовлетворение, но и дополнительный доход. Он стал постоянным автором рубрики "Клуб 12 стульев" и дважды получил премию "Золотой теленок" в 1970-х.В то время Иванов активно собирал поэтические сборники, включая издания провинциальных типографий. Его крохотная комната в коммуналке была до потолка забита книгами и периодикой. Позднее, уже на телевидении, он часто цитировал малоизвестных авторов, неизменно вызывая теплую улыбку у зрителей.Настоящая слава пришла к Иванову в 1978 году, когда он стал ведущим программы "Вокруг смеха". Его узнавали на улицах и цитировали, а зрители с нетерпением ждали новых выпусков. Программа отличалась легкой, умной и доброжелательной иронией, отражая интеллигентность и тонкий юмор самого Александра Иванова.Настоящий успехАлександр Иванов был не просто ведущим — он словно вел живой, непринужденный разговор со зрителем, с легкой улыбкой и без давления, показывая, что происходящее в студии — это искреннее, немного озорное, но всегда человеческое общение. Его манера речи, свободная от предрассудков, стала чем-то новым для советского телевидения. Неслучайно "Вокруг смеха" стабильно выходила в эфир в самый важный вечер года — 31 декабря, что свидетельствовало о высоком доверии и любви зрителей.В течение двенадцати лет Иванов оставался лицом, голосом и душой телепередачи. Он не гонялся за модными эффектами, но именно его внутренняя честность, тонкий юмор и искренность на экране сделали его уникальным ведущим, чье имя ассоциировалось с доброй иронией и неподдельным смехом.А вот в личной жизни Иванов долго не был счастлив. Он избегал разговоров на эту тему и уходил, если друзья пытались обсуждать женщин. Лишь после тридцати он серьезно влюбился — познакомился с Элей во время отдыха в Крыму, и их курортный роман быстро перерос в брак. Однако юморист быстро понял: супруга ему не верна, да и корыстна. История любви закончилась разводом. Настоящее счастье Александр нашел с балериной Ольгой Заботкиной — эффектной, умной женщиной с яркой внешностью и непростым жизненным опытом. Она оставила карьеру в Мариинском театре и переехала в Москву, чтобы быть рядом с Ивановым. Ольга взяла на себя заботу о быте и делах мужа, помогала с текстами и тщательно следила за его внешним видом. А главное — боролась с его пристрастием к алкоголю."Лихие девяностые" стали для Александра Иванова настоящим испытанием. Его телепрограмму закрыли, а сам он оказался всеми забыт. Материальные трудности стали очевидны. Чтобы хоть как-то свести концы с концами Иванов приходил на книжные ярмарки в "Олимпийском" — продавал свои книги и подписывал их для тех, кто еще помнил его имя. Юморист уже был на грани отчаяния, когда судьба сделала неожиданный реверанс. Талант Иванова заметили в высших кругах власти. В разгар политической борьбы его сатира стала мощным оружием, а эпиграммы на оппонентов демократических сил быстро распространялись по коридорам Кремля. За эту работу Иванов получал достойное вознаграждение, что позволило ему улучшить финансовое положение и даже приобрести виллу в Испании. Благодаря связям с влиятельными людьми, семьей Ельцина и бизнесменами, он в одночасье оказался в сказке. Но, как известно, беда приходит откуда никто не ждет. Как шутка разрушила всеЛетом 1996 года, отдыхая с женой на средиземноморском побережье, Иванов получил известие о выдвижении на Государственную премию. Не раздумывая, он вылетел в Москву. Позже выяснилось, что это было чьей-то неудачной шуткой — никакой премии не было. Существовала и другая версия: приезд юмориста был связан с запланированным выступлением на митинге. Как бы то ни было, поездка обернулась трагедией.Вернувшись в столицу, Иванов вскоре ушел в продолжительный запой, из которого не смог выбраться. Его организм не выдержал, и 12 июня 1996 года он скончался от обширного инфаркта, вызванного сильной алкогольной интоксикацией. После смерти Иванова обнаружился еще один неприятный факт: из московской квартиры пропал уникальный архив — рукописи, неопубликованные стихи и пародии, представлявшие значительную творческую ценность. Эти материалы так и не были найдены, что стало большой утратой для родных и поклонников. Ольга Заботкина пережила мужа всего на пять лет, все эти годы тоскуя по безвременно ушедшему супругу.

