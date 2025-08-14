https://ria.ru/20250814/artilleristy-2035185567.html

ВС России поразили минометы и пункт дислокации ВСУ в ДНР

ВС России поразили минометы и пункт дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 14.08.2025

ВС России поразили минометы и пункт дислокации ВСУ в ДНР

Российские артиллеристы "Южной" группировки войск поразили два миномета и пункт временной дислокации ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища на Константиновском... РИА Новости, 14.08.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Российские артиллеристы "Южной" группировки войск поразили два миномета и пункт временной дислокации ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища на Константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Операторы расчетов БПЛА выявили на северном берегу Клебан-Быкского водохранилища позиции двух минометов и одного пункта управления БПЛА ВСУ, которые обеспечивали огневую поддержку блокированным на южном берегу подразделениям. По выявленной разведывательным БПЛА цели ствольной артиллерией было нанесено огневое поражение", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в результате слаженной работы все цели были уничтожены. Потери личного состава противника составили до 10 человек. В результате поражения орудий подразделения "Южной" группировки войск смогли получить преимущество в огневых средствах и продолжить развивать наступление на Константиновском направлении.

донецкая народная республика

2025

