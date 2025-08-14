https://ria.ru/20250814/artek-2035234057.html
Дети из Нидерландов продолжают ездить в "Артек", пишут СМИ
Дети из Нидерландов продолжают ездить в "Артек", пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2025
Дети из Нидерландов продолжают ездить в "Артек", пишут СМИ
Дети из Нидерландов продолжают ездить в летний лагерь "Артек", несмотря на рекомендацию МИД королевства воздержаться от поездок в Крым, пишет газета Algemeen... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T13:03:00+03:00
2025-08-14T13:03:00+03:00
2025-08-14T13:03:00+03:00
в мире
республика крым
нидерланды
россия
константин федоренко
артек
telegram
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955626451_0:50:3166:1831_1920x0_80_0_0_435bfa6651676952351ba2cd916f9a4a.jpg
ГААГА, 14 авг - РИА Новости. Дети из Нидерландов продолжают ездить в летний лагерь "Артек", несмотря на рекомендацию МИД королевства воздержаться от поездок в Крым, пишет газета Algemeen Dagblad. "Министерство иностранных дел Нидерландов настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Крым. Несмотря на эту рекомендацию, дети из Нидерландов ездят туда", - пишет газета. Автор статьи обращает внимание на видеоролики, которыми поделился недавно лагерь "Артек" в соцсетях "ВКонтакте" и Telegram: на них можно увидеть танцующих детей в национальных голландских костюмах. На сайте "Артека" сообщается, что этим летом сюда приедут десятки тысяч детей из России, а также дети из Германии, Франции, Италии, Испании и Нидерландов. В списке летнего лагеря, по данным газеты, также указано, что в прошлом году в "Артеке" побывали девять детей из Нидерландов; пятеро из них передали в музей лагеря голландскую вазу для тюльпанов. Отмечается, что некоторые из этих детей происходят из смешанных русско-голландских семей. Издание возмущается тем, что дети из Нидерландов продолжают ездить в лагерь, ведь он не только расположен "в оккупированном Крыму", но и с июня 2024 года находится в европейских, британских и американских санкционных списках. Как отмечается, вопрос о том, стоит ли наказывать родителей, отправляющих своих детей в летний лагерь "Артек", "является предметом внутренних дискуссий в Европе". После воссоединения Крыма с Россией "Артек" непрерывно реконструируется и расширяется. Если в 2014 году "Артек" мог принимать не больше 6 тысяч детей в год, то сейчас это почти 45 тысяч детей. С 2014 года российский Международный детский центр также посетили почти 11 тысяч детей-иностранцев из 105 стран, сообщил его директор Константин Федоренко. Международный детский центр "Артек" основан 16 июня 1925 года. С 2014 года "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20250202/zapret-1996916173.html
https://ria.ru/20250616/berdjansk-2023209464.html
республика крым
нидерланды
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955626451_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_e0c39941b27657081ec988398463afd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, республика крым, нидерланды, россия, константин федоренко, артек, telegram, оон
В мире, Республика Крым, Нидерланды, Россия, Константин Федоренко, Артек, Telegram, ООН
Дети из Нидерландов продолжают ездить в "Артек", пишут СМИ
Дети из Нидерландов продолжают ездить в "Артек" вопреки призыву не посещать Крым
ГААГА, 14 авг - РИА Новости. Дети из Нидерландов продолжают ездить в летний лагерь "Артек", несмотря на рекомендацию МИД королевства воздержаться от поездок в Крым, пишет газета Algemeen Dagblad.
"Министерство иностранных дел Нидерландов
настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Крым
. Несмотря на эту рекомендацию, дети из Нидерландов ездят туда", - пишет газета.
Автор статьи обращает внимание на видеоролики, которыми поделился недавно лагерь "Артек
" в соцсетях "ВКонтакте" и Telegram
: на них можно увидеть танцующих детей в национальных голландских костюмах.
На сайте "Артека" сообщается, что этим летом сюда приедут десятки тысяч детей из России
, а также дети из Германии
, Франции
, Италии
, Испании
и Нидерландов.
В списке летнего лагеря, по данным газеты, также указано, что в прошлом году в "Артеке" побывали девять детей из Нидерландов; пятеро из них передали в музей лагеря голландскую вазу для тюльпанов.
Отмечается, что некоторые из этих детей происходят из смешанных русско-голландских семей.
Издание возмущается тем, что дети из Нидерландов продолжают ездить в лагерь, ведь он не только расположен "в оккупированном Крыму", но и с июня 2024 года находится в европейских, британских и американских санкционных списках.
Как отмечается, вопрос о том, стоит ли наказывать родителей, отправляющих своих детей в летний лагерь "Артек", "является предметом внутренних дискуссий в Европе".
После воссоединения Крыма с Россией "Артек" непрерывно реконструируется и расширяется. Если в 2014 году "Артек" мог принимать не больше 6 тысяч детей в год, то сейчас это почти 45 тысяч детей. С 2014 года российский Международный детский центр также посетили почти 11 тысяч детей-иностранцев из 105 стран, сообщил его директор Константин Федоренко
.
Международный детский центр "Артек" основан 16 июня 1925 года. С 2014 года "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине
. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев
по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".