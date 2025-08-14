https://ria.ru/20250814/artek-2035234057.html

Дети из Нидерландов продолжают ездить в "Артек", пишут СМИ

Дети из Нидерландов продолжают ездить в "Артек", пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2025

Дети из Нидерландов продолжают ездить в "Артек", пишут СМИ

Дети из Нидерландов продолжают ездить в летний лагерь "Артек", несмотря на рекомендацию МИД королевства воздержаться от поездок в Крым, пишет газета Algemeen... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T13:03:00+03:00

2025-08-14T13:03:00+03:00

2025-08-14T13:03:00+03:00

в мире

республика крым

нидерланды

россия

константин федоренко

артек

telegram

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955626451_0:50:3166:1831_1920x0_80_0_0_435bfa6651676952351ba2cd916f9a4a.jpg

ГААГА, 14 авг - РИА Новости. Дети из Нидерландов продолжают ездить в летний лагерь "Артек", несмотря на рекомендацию МИД королевства воздержаться от поездок в Крым, пишет газета Algemeen Dagblad. "Министерство иностранных дел Нидерландов настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Крым. Несмотря на эту рекомендацию, дети из Нидерландов ездят туда", - пишет газета. Автор статьи обращает внимание на видеоролики, которыми поделился недавно лагерь "Артек" в соцсетях "ВКонтакте" и Telegram: на них можно увидеть танцующих детей в национальных голландских костюмах. На сайте "Артека" сообщается, что этим летом сюда приедут десятки тысяч детей из России, а также дети из Германии, Франции, Италии, Испании и Нидерландов. В списке летнего лагеря, по данным газеты, также указано, что в прошлом году в "Артеке" побывали девять детей из Нидерландов; пятеро из них передали в музей лагеря голландскую вазу для тюльпанов. Отмечается, что некоторые из этих детей происходят из смешанных русско-голландских семей. Издание возмущается тем, что дети из Нидерландов продолжают ездить в лагерь, ведь он не только расположен "в оккупированном Крыму", но и с июня 2024 года находится в европейских, британских и американских санкционных списках. Как отмечается, вопрос о том, стоит ли наказывать родителей, отправляющих своих детей в летний лагерь "Артек", "является предметом внутренних дискуссий в Европе". После воссоединения Крыма с Россией "Артек" непрерывно реконструируется и расширяется. Если в 2014 году "Артек" мог принимать не больше 6 тысяч детей в год, то сейчас это почти 45 тысяч детей. С 2014 года российский Международный детский центр также посетили почти 11 тысяч детей-иностранцев из 105 стран, сообщил его директор Константин Федоренко. Международный детский центр "Артек" основан 16 июня 1925 года. С 2014 года "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250202/zapret-1996916173.html

https://ria.ru/20250616/berdjansk-2023209464.html

республика крым

нидерланды

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, республика крым, нидерланды, россия, константин федоренко, артек, telegram, оон