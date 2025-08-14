Рейтинг@Mail.ru
Анохин: предприниматели Смоленской области должны чувствовать поддержку - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
18:04 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/anokhin-2035352816.html
Анохин: предприниматели Смоленской области должны чувствовать поддержку
Анохин: предприниматели Смоленской области должны чувствовать поддержку - РИА Новости, 14.08.2025
Анохин: предприниматели Смоленской области должны чувствовать поддержку
Создаем в Смоленской области комфортные условия для привлечения инвестиций, важно, чтобы предприниматели видели потенциал области и чувствовали поддержку... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T18:04:00+03:00
2025-08-14T18:04:00+03:00
смоленская область
смоленская область
россия
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982395520_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_00e1ff96fa80d4a87b250ebc6a4202df.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Создаем в Смоленской области комфортные условия для привлечения инвестиций, важно, чтобы предприниматели видели потенциал области и чувствовали поддержку правительства на всех этапах реализации проектов, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он добавил, что эти вопросы были подняты на рабочей встрече с директором Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаилом Лабудиным. Анохин подчеркнул, что по итогам 2024 года в Смоленскую область привлечено порядка 108 миллиардов рублей инвестиций, что является рекордной для региона суммой. Цель области, по словам губернатора, сохранить эти темпы и наращивать объемы. "Для этого продолжаем развивать инфраструктуру преференциальных территорий. В настоящее время в Смоленской области созданы и действуют два индустриальных парка — "Феникс" и "Сафоново", особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Стабна", территория опережающего развития "Дорогобуж". На таких площадках предприниматели получают преимущества: налоговые льготы, упрощенные административные процедуры, инфраструктурную поддержку", — написал Анохин в своем телеграм-канале. Он также напомнил, что в регионе для предпринимателей действует комплекс мер поддержки. Это не только федеральные, но и региональные программы. Они доступны как для крупного бизнеса, так и владельцев небольших хозяйств. "Как отметил Михаил Александрович, у Смоленской области большой потенциал для открытия кластеров, создания новых технологических парков, строительства современных объектов. Наша задача — сделать так, чтобы преференциальные территории региона стали точками роста, которые притягивают инвестиции и создают новые предприятия", — отметил губернатор региона. Анохин поблагодарил Лабудина за продуктивный диалог и выразил уверенность, что эта встреча станет еще одним шагом к укреплению экономики и развитию Смоленской области.
https://ria.ru/20250813/anokhin-2035121313.html
https://ria.ru/20250813/anokhin-2035037429.html
смоленская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982395520_228:0:2503:1706_1920x0_80_0_0_892bb58a9cc6935c6103e1b6aa13217b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, россия, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Василий Анохин
Анохин: предприниматели Смоленской области должны чувствовать поддержку

Анохин: предприниматели Смоленской области должны чувствовать поддержку властей

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Создаем в Смоленской области комфортные условия для привлечения инвестиций, важно, чтобы предприниматели видели потенциал области и чувствовали поддержку правительства на всех этапах реализации проектов, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он добавил, что эти вопросы были подняты на рабочей встрече с директором Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаилом Лабудиным.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Анохин: обеспечиваем устойчивое развитие по цифровой трансформации
13 августа, 21:09
Анохин подчеркнул, что по итогам 2024 года в Смоленскую область привлечено порядка 108 миллиардов рублей инвестиций, что является рекордной для региона суммой. Цель области, по словам губернатора, сохранить эти темпы и наращивать объемы.
"Для этого продолжаем развивать инфраструктуру преференциальных территорий. В настоящее время в Смоленской области созданы и действуют два индустриальных парка — "Феникс" и "Сафоново", особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Стабна", территория опережающего развития "Дорогобуж". На таких площадках предприниматели получают преимущества: налоговые льготы, упрощенные административные процедуры, инфраструктурную поддержку", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он также напомнил, что в регионе для предпринимателей действует комплекс мер поддержки. Это не только федеральные, но и региональные программы. Они доступны как для крупного бизнеса, так и владельцев небольших хозяйств.
"Как отметил Михаил Александрович, у Смоленской области большой потенциал для открытия кластеров, создания новых технологических парков, строительства современных объектов. Наша задача — сделать так, чтобы преференциальные территории региона стали точками роста, которые притягивают инвестиции и создают новые предприятия", — отметил губернатор региона.
Анохин поблагодарил Лабудина за продуктивный диалог и выразил уверенность, что эта встреча станет еще одним шагом к укреплению экономики и развитию Смоленской области.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Анохин: федеральный патриотический проект начнет работу на Смоленщине
13 августа, 15:42
 
Смоленская областьСмоленская областьРоссияВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала