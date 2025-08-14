https://ria.ru/20250814/anokhin-2035352816.html

Анохин: предприниматели Смоленской области должны чувствовать поддержку

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Создаем в Смоленской области комфортные условия для привлечения инвестиций, важно, чтобы предприниматели видели потенциал области и чувствовали поддержку правительства на всех этапах реализации проектов, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он добавил, что эти вопросы были подняты на рабочей встрече с директором Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаилом Лабудиным. Анохин подчеркнул, что по итогам 2024 года в Смоленскую область привлечено порядка 108 миллиардов рублей инвестиций, что является рекордной для региона суммой. Цель области, по словам губернатора, сохранить эти темпы и наращивать объемы. "Для этого продолжаем развивать инфраструктуру преференциальных территорий. В настоящее время в Смоленской области созданы и действуют два индустриальных парка — "Феникс" и "Сафоново", особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Стабна", территория опережающего развития "Дорогобуж". На таких площадках предприниматели получают преимущества: налоговые льготы, упрощенные административные процедуры, инфраструктурную поддержку", — написал Анохин в своем телеграм-канале. Он также напомнил, что в регионе для предпринимателей действует комплекс мер поддержки. Это не только федеральные, но и региональные программы. Они доступны как для крупного бизнеса, так и владельцев небольших хозяйств. "Как отметил Михаил Александрович, у Смоленской области большой потенциал для открытия кластеров, создания новых технологических парков, строительства современных объектов. Наша задача — сделать так, чтобы преференциальные территории региона стали точками роста, которые притягивают инвестиции и создают новые предприятия", — отметил губернатор региона. Анохин поблагодарил Лабудина за продуктивный диалог и выразил уверенность, что эта встреча станет еще одним шагом к укреплению экономики и развитию Смоленской области.

