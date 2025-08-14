Рейтинг@Mail.ru
23:11 14.08.2025
В Анкоридже усилили меры безопасности перед встречей Путина и Трампа
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 14 авг - РИА Новости, Игорь Наймушин. Полиция американского города Анкоридж, где в пятницу пройдет встреча президентов России и США, с четверга усиливает меры безопасности на фоне ожидаемых демонстраций, в том числе проукраинских активистов, сообщили РИА Новости в местном департаменте полиции. "Полиция Анкориджа осведомлена о запланированных демонстрациях по всему городу в связи с визитом президента в эту пятницу, включая как проукраинские, так и протрамповские собрания", - сообщил агентству заместитель директора отдела по связям с общественностью департамента полиции города Кристофер Барраза. Он также указал, что силы правопорядка с четверга начинают усиливать меры общественного порядка перед предстоящим саммитом. "Начиная с сегодняшнего дня и до субботы мы будем привлекать к дежурству дополнительных сотрудников для обеспечения общественной безопасности. На данный момент, исходя из полученной нами информации, запланированные демонстрации, как ожидается, будут мирными, и мы не ожидаем насилия или криминальных действий", - добавил Барраза. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Полицейская машина в Анкоридже, Аляска
© AP Photo / Jenny Kane
Полицейская машина в Анкоридже, Аляска. Архивное фото
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 14 авг - РИА Новости, Игорь Наймушин. Полиция американского города Анкоридж, где в пятницу пройдет встреча президентов России и США, с четверга усиливает меры безопасности на фоне ожидаемых демонстраций, в том числе проукраинских активистов, сообщили РИА Новости в местном департаменте полиции.
"Полиция Анкориджа осведомлена о запланированных демонстрациях по всему городу в связи с визитом президента в эту пятницу, включая как проукраинские, так и протрамповские собрания", - сообщил агентству заместитель директора отдела по связям с общественностью департамента полиции города Кристофер Барраза.
Он также указал, что силы правопорядка с четверга начинают усиливать меры общественного порядка перед предстоящим саммитом.
"Начиная с сегодняшнего дня и до субботы мы будем привлекать к дежурству дополнительных сотрудников для обеспечения общественной безопасности. На данный момент, исходя из полученной нами информации, запланированные демонстрации, как ожидается, будут мирными, и мы не ожидаем насилия или криминальных действий", - добавил Барраза.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
