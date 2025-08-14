https://ria.ru/20250814/ankoridzh-2035212674.html

В Анкоридж, где пройдут переговоры Путина и Трампа, прибыли журналисты

В Анкоридж, где пройдут переговоры Путина и Трампа, прибыли журналисты - РИА Новости, 14.08.2025

В Анкоридж, где пройдут переговоры Путина и Трампа, прибыли журналисты

Иностранные журналисты появились в Анкоридже в штате Аляска в преддверии саммита лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передают корреспонденты... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T12:11:00+03:00

2025-08-14T12:11:00+03:00

2025-08-14T12:24:00+03:00

в мире

сша

аляска

дональд трамп

владимир путин

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035202648_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8284473513438531ba316bd41796466d.jpg

АНКОРИДЖ, 14 авг – РИА Новости, Сергей Попов, Алексей Алексеев. Иностранные журналисты появились в Анкоридже в штате Аляска в преддверии саммита лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передают корреспонденты РИА Новости. В частности, у одной их православных церквей города расположилась съемочная центрального американского канала. Военная база США "Эльмендорф-Ричардсон" в Анкоридже, где, как утверждают СМИ, может пройти встреча президентов – одна из излюбленных точек журналистов. На месте уже находятся корреспонденты крупных американских СМИ, например, Newsmax, французского LCI. Также присутствуют и фотографы. В нескольких километрах от базы расположился гольф-курорт с необычным названием Russian Jack Springs Park, окруженный березами. Там, несмотря на небезызвестную любовь Трампа к гольфу, журналисты почему-то пока не дежурят. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".

https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035165625.html

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске