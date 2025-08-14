Рейтинг@Mail.ru
В Анкоридж, где пройдут переговоры Путина и Трампа, прибыли журналисты - РИА Новости, 14.08.2025
12:11 14.08.2025 (обновлено: 12:24 14.08.2025)
В Анкоридж, где пройдут переговоры Путина и Трампа, прибыли журналисты
В Анкоридж, где пройдут переговоры Путина и Трампа, прибыли журналисты - РИА Новости, 14.08.2025
В Анкоридж, где пройдут переговоры Путина и Трампа, прибыли журналисты
Иностранные журналисты появились в Анкоридже в штате Аляска в преддверии саммита лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передают корреспонденты... РИА Новости, 14.08.2025
в мире
сша
аляска
дональд трамп
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
АНКОРИДЖ, 14 авг – РИА Новости, Сергей Попов, Алексей Алексеев. Иностранные журналисты появились в Анкоридже в штате Аляска в преддверии саммита лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передают корреспонденты РИА Новости. В частности, у одной их православных церквей города расположилась съемочная центрального американского канала. Военная база США "Эльмендорф-Ричардсон" в Анкоридже, где, как утверждают СМИ, может пройти встреча президентов – одна из излюбленных точек журналистов. На месте уже находятся корреспонденты крупных американских СМИ, например, Newsmax, французского LCI. Также присутствуют и фотографы. В нескольких километрах от базы расположился гольф-курорт с необычным названием Russian Jack Springs Park, окруженный березами. Там, несмотря на небезызвестную любовь Трампа к гольфу, журналисты почему-то пока не дежурят. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
сша
аляска
в мире, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В Анкоридж, где пройдут переговоры Путина и Трампа, прибыли журналисты

В Анкоридже в преддверии саммита России и США появились иностранные журналисты

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Журналисты у военной базы США "Эльмендорф-Ричардсон" в Анкоридже на Аляске
Журналисты у военной базы США Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Журналисты у военной базы США "Эльмендорф-Ричардсон" в Анкоридже на Аляске
АНКОРИДЖ, 14 авг – РИА Новости, Сергей Попов, Алексей Алексеев. Иностранные журналисты появились в Анкоридже в штате Аляска в преддверии саммита лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передают корреспонденты РИА Новости.
В частности, у одной их православных церквей города расположилась съемочная центрального американского канала.
Военная база США "Эльмендорф-Ричардсон" в Анкоридже, где, как утверждают СМИ, может пройти встреча президентов – одна из излюбленных точек журналистов. На месте уже находятся корреспонденты крупных американских СМИ, например, Newsmax, французского LCI. Также присутствуют и фотографы.
В нескольких километрах от базы расположился гольф-курорт с необычным названием Russian Jack Springs Park, окруженный березами. Там, несмотря на небезызвестную любовь Трампа к гольфу, журналисты почему-то пока не дежурят.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
Губернатор Аляски предположил, сколько продлится встреча Путина и Трампа
Вчера, 08:23
Губернатор Аляски предположил, сколько продлится встреча Путина и Трампа
В мире, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
