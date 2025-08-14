Рейтинг@Mail.ru
Суд не стал менять сумму иска мэрии Анапы по делу о ЧП с танкерами
11:03 14.08.2025 (обновлено: 11:36 14.08.2025)
Суд не стал менять сумму иска мэрии Анапы по делу о ЧП с танкерами
Суд не стал менять сумму иска мэрии Анапы по делу о ЧП с танкерами - РИА Новости, 14.08.2025
Суд не стал менять сумму иска мэрии Анапы по делу о ЧП с танкерами
Арбитражный суд Краснодарского края отклонил ходатайство администрации города-курорта Анапа об увеличении размера исковых требований до 647,4 миллиона рублей в... РИА Новости, 14.08.2025
КРАСНОДАР, 14 авг -РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края отклонил ходатайство администрации города-курорта Анапа об увеличении размера исковых требований до 647,4 миллиона рублей в ходе слушания иска к владельцам и фрахтователю затонувших танкеров и оставил в силе прежнюю сумму в размере 545,9 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Ответчиками по иску администрации города-курорта Анапа выступают владелец и фрахтователь судна "Волгонефть-212" (ООО "Каматрансойл" и ООО "Кама Шиппинг" соответственно) и владелец судна "Волгонефть-239". Ранее исковые требования за расходы на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов были заявлены в размере 545,9 миллиона рублей. В предыдущем судебном заявлении мэрия Анапы заявила ходатайство об уточнении требований до 647,4 миллиона рублей. "Ходатайство об уточнении требований судом рассмотрено и отклонено… Первое ходатайство истца об уточнении требований было удовлетворено в порядке процессуальной экономии, но, судя по тому, что последовало очередное ходатайство, данное ходатайство является дополнительным требованием", - сказала судья в ходе заседания. Как пояснила судья, в своем ходатайстве истец имеет право изменить предмет или основание исковых требований, но в данном случае, так как появляется новое основание, вытекающее из новых договоров, заключенных с контрагентами, появляется новое основание, то есть новые требования. "Фактически, это не изменение предыдущих, ранее заявленных требований, а фактически заявление новых", - добавила судья. Кроме того, суд частично удовлетворил ходатайство ООО "Каматрансойл" и ООО "Кама Шиппинг" и привлек к делу в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, страховую компанию "ВСК". "Арбитражный суд Краснодарского края… определил… Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, САО "ВСК", - сказала судья. В ходе судебного заседания стало также известно о заявленном ЗАО "Волгатранснефть" ходатайстве о приостановлении производства по делу. Представитель мэрии Анапы заявила, что оснований для приостановления процесса нет. Представители Генпрокуратуры РФ и ООО "Агентство "Ртутная безопасность", участвующие в деле в качестве третьих лиц, данную позицию поддержали. В удовлетворении ходатайства суд отказал. Суд с учетом привлечения к делу страховой компании назначил повторное предварительное судебное заседание на 10 сентября 9.30 мск. В качестве третьих лиц к делу были привлечены научные организации - АО "Азово-Черноморское экологическое научно-производственное предприятие СИРИУС", ООО "Агентство "Ртутная безопасность", ООО "Биопотенциал", "Научно-производственное предприятие "ЭКОБИО", ООО "СДМ" и ООО "ЭКОТЕХПРОМ", которые были задействованы в выполнении работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Позднее суд дополнительно в качестве третьих лиц привлек Генпрокуратуру РФ и компании, с которыми администрация заключила муниципальные контракты на проведение аварийно-спасательных работ - ООО "Мостентпром", ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае, ООО "Промагротехнологии", ООО "Строительно-дорожные машины", ООО "Торговый дом МТЗ-Северо-Запад" и АО "Ковровский электромеханический завод". Собственных требований третьи лица не заявляли. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
Суд не стал менять сумму иска мэрии Анапы по делу о ЧП с танкерами

Суд не стал увеличивать сумму иска мэрии Анапы по делу о ЧП с танкерами

Последствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря
Последствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Последствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря. Архивное фото
КРАСНОДАР, 14 авг -РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края отклонил ходатайство администрации города-курорта Анапа об увеличении размера исковых требований до 647,4 миллиона рублей в ходе слушания иска к владельцам и фрахтователю затонувших танкеров и оставил в силе прежнюю сумму в размере 545,9 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ответчиками по иску администрации города-курорта Анапа выступают владелец и фрахтователь судна "Волгонефть-212" (ООО "Каматрансойл" и ООО "Кама Шиппинг" соответственно) и владелец судна "Волгонефть-239". Ранее исковые требования за расходы на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов были заявлены в размере 545,9 миллиона рублей. В предыдущем судебном заявлении мэрия Анапы заявила ходатайство об уточнении требований до 647,4 миллиона рублей.
"Ходатайство об уточнении требований судом рассмотрено и отклонено… Первое ходатайство истца об уточнении требований было удовлетворено в порядке процессуальной экономии, но, судя по тому, что последовало очередное ходатайство, данное ходатайство является дополнительным требованием", - сказала судья в ходе заседания.
Как пояснила судья, в своем ходатайстве истец имеет право изменить предмет или основание исковых требований, но в данном случае, так как появляется новое основание, вытекающее из новых договоров, заключенных с контрагентами, появляется новое основание, то есть новые требования.
"Фактически, это не изменение предыдущих, ранее заявленных требований, а фактически заявление новых", - добавила судья.
Кроме того, суд частично удовлетворил ходатайство ООО "Каматрансойл" и ООО "Кама Шиппинг" и привлек к делу в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, страховую компанию "ВСК".
"Арбитражный суд Краснодарского края… определил… Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, САО "ВСК", - сказала судья.
В ходе судебного заседания стало также известно о заявленном ЗАО "Волгатранснефть" ходатайстве о приостановлении производства по делу. Представитель мэрии Анапы заявила, что оснований для приостановления процесса нет. Представители Генпрокуратуры РФ и ООО "Агентство "Ртутная безопасность", участвующие в деле в качестве третьих лиц, данную позицию поддержали. В удовлетворении ходатайства суд отказал.
Суд с учетом привлечения к делу страховой компании назначил повторное предварительное судебное заседание на 10 сентября 9.30 мск.
В качестве третьих лиц к делу были привлечены научные организации - АО "Азово-Черноморское экологическое научно-производственное предприятие СИРИУС", ООО "Агентство "Ртутная безопасность", ООО "Биопотенциал", "Научно-производственное предприятие "ЭКОБИО", ООО "СДМ" и ООО "ЭКОТЕХПРОМ", которые были задействованы в выполнении работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.
Позднее суд дополнительно в качестве третьих лиц привлек Генпрокуратуру РФ и компании, с которыми администрация заключила муниципальные контракты на проведение аварийно-спасательных работ - ООО "Мостентпром", ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае, ООО "Промагротехнологии", ООО "Строительно-дорожные машины", ООО "Торговый дом МТЗ-Северо-Запад" и АО "Ковровский электромеханический завод". Собственных требований третьи лица не заявляли.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
Как ликвидируют разлив мазута в Краснодарском крае
