Встреча на Аляске стала компромиссом между Россией и США, считает эксперт - РИА Новости, 14.08.2025
16:51 14.08.2025
Встреча на Аляске стала компромиссом между Россией и США, считает эксперт
СЕУЛ, 14 авг - РИА Новости. Проведение саммита РФ и США на Аляске показывает готовность Вашингтона к диалогу без посредников, заявил РИА Новости заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук профессор Чже Сун Хун. "Ранее в переговорах между США и Россией всегда участвовали страны-посредники. Проведение встречи на территории США означает готовность к диалогу без посредников", - сказал эксперт. Он добавил, что встреча стала результатом "компромисса" между Россией, не желающей возвращаться к состоянию вражды с США, и Вашингтоном, который сомневается в эффективности давления на Россию, включая прямые санкции против Москвы и вторичные санкции против стран, покупающих российские энергоносители. "На территории США возможен контроль информации, а близость к российской границе гарантирует безопасность Путина. Плюс это символически показывает, что Россия и США — соседние государства", - прокомментировал эксперт выбор места для саммита. Профессор отметил, что это первый саммит лидеров двух стран с начала СВО на Украине и первый визит российского президента в США за 10 лет. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.
© Фото : Администрация Президента РоссииВладимир Путин и Дональд Трамп
© Фото : Администрация Президента России
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
СЕУЛ, 14 авг - РИА Новости. Проведение саммита РФ и США на Аляске показывает готовность Вашингтона к диалогу без посредников, заявил РИА Новости заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук профессор Чже Сун Хун.
"Ранее в переговорах между США и Россией всегда участвовали страны-посредники. Проведение встречи на территории США означает готовность к диалогу без посредников", - сказал эксперт.
Он добавил, что встреча стала результатом "компромисса" между Россией, не желающей возвращаться к состоянию вражды с США, и Вашингтоном, который сомневается в эффективности давления на Россию, включая прямые санкции против Москвы и вторичные санкции против стран, покупающих российские энергоносители.
"На территории США возможен контроль информации, а близость к российской границе гарантирует безопасность Путина. Плюс это символически показывает, что Россия и США — соседние государства", - прокомментировал эксперт выбор места для саммита.
Профессор отметил, что это первый саммит лидеров двух стран с начала СВО на Украине и первый визит российского президента в США за 10 лет.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.
Эксперт назвал возможные темы переговоров Путина и Трампа
В миреСШАРоссияАляскаВладимир ПутинДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
