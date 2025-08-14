https://ria.ru/20250814/alyaska-2035314365.html
Встреча на Аляске стала компромиссом между Россией и США, считает эксперт
Встреча на Аляске стала компромиссом между Россией и США, считает эксперт - РИА Новости, 14.08.2025
Встреча на Аляске стала компромиссом между Россией и США, считает эксперт
Проведение саммита РФ и США на Аляске показывает готовность Вашингтона к диалогу без посредников, заявил РИА Новости заведующий кафедрой российских исследований РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T16:51:00+03:00
2025-08-14T16:51:00+03:00
2025-08-14T16:51:00+03:00
в мире
сша
россия
аляска
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg
СЕУЛ, 14 авг - РИА Новости. Проведение саммита РФ и США на Аляске показывает готовность Вашингтона к диалогу без посредников, заявил РИА Новости заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук профессор Чже Сун Хун. "Ранее в переговорах между США и Россией всегда участвовали страны-посредники. Проведение встречи на территории США означает готовность к диалогу без посредников", - сказал эксперт. Он добавил, что встреча стала результатом "компромисса" между Россией, не желающей возвращаться к состоянию вражды с США, и Вашингтоном, который сомневается в эффективности давления на Россию, включая прямые санкции против Москвы и вторичные санкции против стран, покупающих российские энергоносители. "На территории США возможен контроль информации, а близость к российской границе гарантирует безопасность Путина. Плюс это символически показывает, что Россия и США — соседние государства", - прокомментировал эксперт выбор места для саммита. Профессор отметил, что это первый саммит лидеров двух стран с начала СВО на Украине и первый визит российского президента в США за 10 лет. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.
https://ria.ru/20250814/putin-2035301481.html
сша
россия
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_135:0:1682:1160_1920x0_80_0_0_ee919090e7004ba7fdc5873b07e2cf98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, аляска, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Россия, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Встреча на Аляске стала компромиссом между Россией и США, считает эксперт
Чже Сун Хун: саммит на Аляске показывает готовность США к беседе без посредников