Эксперт оценила ситуацию с замороженными за рубежом активами - РИА Новости, 14.08.2025
16:26 14.08.2025
Эксперт оценила ситуацию с замороженными за рубежом активами
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия уже сделала много для решения проблемы замороженных за рубежом ценных бумаг, но с материальными активами ситуация на текущий момент сложнее, оценила для РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Мельникова. "Если говорить о заблокированных активах в части ценных бумаг и других финансовых инструментов, то на сегодняшний день уже было предпринято немало шагов по решению этой проблемы. Например, в 2023 году вышел указ президента об обмене активами, по которому удалось вернуть часть замороженных активов россиян в обмен на замороженные иностранные активы", - напомнила эксперт. Также частные брокерские компании по возможности возвращали активы доступными им инструментами, такими как обмен заблокированных еврооблигаций на замещающие облигации, или расконвертация депозитарных расписок в акции российских компаний, обращает внимание она. "В части других нематериальных активов, таких как производства, филиалы, расположенные на территории недружественных стран, ситуация сложнее", - сетует эксперт. Например, Польша в июле 2023 года ввела принудительное управление долями российских компаний. Под эти санкции попали такие крупные компании, как "Акрон", "Газпром", "Новатэк". В Германии помимо принудительного управления действует механизм национализации производств. Так, были национализированы производства, принадлежащие компаниям "Газпром", "Роснефть". В Италии "Лукойл" был вынужден продать активы компании по цене ниже рыночной, перечислила она. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия уже сделала много для решения проблемы замороженных за рубежом ценных бумаг, но с материальными активами ситуация на текущий момент сложнее, оценила для РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Мельникова.
"Если говорить о заблокированных активах в части ценных бумаг и других финансовых инструментов, то на сегодняшний день уже было предпринято немало шагов по решению этой проблемы. Например, в 2023 году вышел указ президента об обмене активами, по которому удалось вернуть часть замороженных активов россиян в обмен на замороженные иностранные активы", - напомнила эксперт.
Шойгу не исключил использование ЕС замороженных российских активов
16 июля, 17:30
16 июля, 17:30
Также частные брокерские компании по возможности возвращали активы доступными им инструментами, такими как обмен заблокированных еврооблигаций на замещающие облигации, или расконвертация депозитарных расписок в акции российских компаний, обращает внимание она.
"В части других нематериальных активов, таких как производства, филиалы, расположенные на территории недружественных стран, ситуация сложнее", - сетует эксперт.
Например, Польша в июле 2023 года ввела принудительное управление долями российских компаний. Под эти санкции попали такие крупные компании, как "Акрон", "Газпром", "Новатэк". В Германии помимо принудительного управления действует механизм национализации производств. Так, были национализированы производства, принадлежащие компаниям "Газпром", "Роснефть". В Италии "Лукойл" был вынужден продать активы компании по цене ниже рыночной, перечислила она.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
ЕС перевел Киеву 1,6 миллиарда евро доходов от замороженных активов России
11 августа, 16:16
11 августа, 16:16
 
