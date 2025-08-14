https://ria.ru/20250814/akter-2034994139.html

"Страна трусов": двойная жизнь Вениамина Смехова.

"Страна трусов": двойная жизнь Вениамина Смехова. - РИА Новости, 14.08.2025

"Страна трусов": двойная жизнь Вениамина Смехова.

Его Атос - воплощение чести, выдержки и аристократизма. Его голос - тот самый, который безошибочно отличишь среди сотен, будь то аудиокнига, спектакль или... РИА Новости, 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Его Атос - воплощение чести, выдержки и аристократизма. Его голос - тот самый, который безошибочно отличишь среди сотен, будь то аудиокнига, спектакль или поэтический вечер. Но за экранным образом благородного мушкетера, как оказалось, скрывался человек сложный, порой противоречивый…Вениамин Смехов однажды назвал Россию "страной трусов" и сделал это публично, понимая, какой шквал критики последует. Однако его биография и без этого полна парадоксов: те образы, которые он воплощал на сцене, часто шли вразрез с тем, что происходило за ее пределами. Верный друг и муж в кадре, в реальной жизни оставил семью ради 19-летней практикантки.Атос поневолеСмехов пришел в театр через удивительный поворот судьбы. Учебу в Щукинском училище он едва не потерял, его отчислили за… робость. Для будущего актера, умеющего держать зал одной лишь интонацией, это звучит почти как шутка. Но вмешались педагоги, разглядевшие в тихом студенте будущую звезду. Смехова восстановили, и вскоре он оказался в числе выпускников, о которых говорят – "настоящая школа".В 1964 году он попал в легендарную "Таганку". Для него это был не просто театр, а "остров свободы" в несвободной стране. Здесь ставили поэтические спектакли, которые становились вызовом системе.Роль Воланда в "Мастере и Маргарите" стала особой вехой. Постановку долго запрещали, но в итоге разрешили и без единой правки. Режиссер Юрий Любимов называл репетиции "возвращением к атмосфере юности", а для Смехова это было признание мастера, обычно скупо раздававшего похвалы.Ирония судьбы: роль, сделавшая Смехова всенародно любимым, изначально ему была не по душе. Сценарий "Трех мушкетеров" он считал посредственным и согласился сыграть Атоса лишь из-за дружбы с Валентином Смирнитским. Но именно этот образ благородного, сдержанного, умного, стал его визитной карточкой.В конце 1990-х Смехов покинул театр, но нашел новое амплуа - голос, который создает целые миры. Его аудиокниги критики называли "театром одного актера". Он читал Булгакова, Маяковского, сказки и классику так, что каждый персонаж обретал собственный тембр и дыхание.Книга вслух - особый жанр, где нельзя быть слишком чтецом, так как это скучно и неинтересно, и нельзя быть слишком актером, чтобы не получился "театр у микрофона" - отмечал артист.Семейная драма, в которой "победителей не судят"В личной жизни Смехов долго был примером "классического" семьянина. С Аллой, своей первой женой, он познакомился в студенческие годы. Они пережили коммуналку, нищету, первые успехи. У них родились две дочери - Лена и Алика.Но в 1979 году в жизни актера все изменилось. На репетициях в Театре на Таганке он встретил 19-летнюю практикантку Галину Аксенову. Их роман развивался стремительно, хотя оба были в браке. 40-летний Смехов оказался перед выбором между семьей и новой страстью.Развод стал болезненным ударом для всех. Алла тяжело переживала предательство. Старшая дочь замкнулась, а младшая долго не могла простить отца. Но, как говорил сам актер, "иначе быть не могло". С Галиной он живет уже более 40 лет."И тогда, и сейчас я абсолютно уверен в том, что поступил правильно. Ведь недаром говорят, что победителей не судят. А наша жизнь с Галей все эти годы была и остается настолько яркой и захватывающе интересной, что я считаю себя победителем", - говорил Смехов."Звонкая мишура" и "цацки"В 2022 году, после начала спецоперации, Смехов занял позицию, вызвавшую бурные споры. Он не поддержал СВО и вскоре поехал в Израиль на фестиваль "СловоНово", часть средств от которого, по данным СМИ, шла на помощь Украине.Позже в интервью Катерине Гордеевой* он сказал: "Если есть желание трусить, у нас все двери открыты. У нас страна ужасно гостеприимна для страха. Хотите бояться - вступайте в наши ряды!"Эта фраза прозвучала как обвинение всей стране. "Ты мужик или ты прогибаешься перед этой ничтожной властью?", - добавил он, отметив, что многие отговаривали его от этого разговора.Ранее Смехов отказался от звания народного артиста России, потому что "не придает ему большого значения". По его мнению, "доброе имя важнее звонкой мишуры". В интервью он говорил: "В лучшие времена звания нам не давали. Есть настоящие имена, а есть просто цацки. Доброе имя всегда важнее блеска".Кроме того, актер критиковал сам порядок получения этого статуса. Оказалось, что чтобы стать народным артистом, нужно самому подать заявление в соответствующие инстанции, а затем ждать их решения. Смехов считал такую систему несправедливой и формальной.Смехов продолжает жить и работать в России, иногда выезжая в Израиль с поэтическими вечерами. Не отказывается от жестких слов, но и не покидает страну.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

