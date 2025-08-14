https://ria.ru/20250814/agrostartap-2035372029.html

Шесть проектов "Агростартап" Тамбовской области получили господдержку

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Шесть проектов получили государственную поддержку по итогам проведения конкурса "Агростартап" в Тамбовской области, сообщает пресс-служба правительства региона. В министерстве сельского хозяйства Тамбовской области прошел второй этап конкурса "Агростартап". Всего рассмотрено 15 заявок. По результатам проверки к очному собеседованию допущено 13 конкурсантов. По итогам проведенного конкурса получателями государственной поддержки признаны шесть проектов. Победители будут развивать животноводство молочного и мясного направления. Суммарный объем средств, направленных на реализацию данных проектов, составляет более 29 миллионов рублей. Первый этап конкурса был проведен в апреле этого года. По его результатам 34 проекта получили поддержку на развитие своего хозяйства на общую сумму более 116 миллионов рублей. Всего на финансирование данной программы в 2025 году направлено более 145 миллионов рублей. Грант "Агростартап" предоставляется в рамках регионального проекта "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса".

