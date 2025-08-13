https://ria.ru/20250813/zhiteli-2034984739.html

Опрос: большинство жителей Вашингтона не одобрили изменение статуса полиции

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Большинство опрошенных Washington Post жителей города не одобряет перевод местной полиции в подчинение федеральным властям, говорится в сообщении газеты. Ранее президент США Дональд Трамп своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США. "В течение нескольких часов после того, как президент Трамп объявил о беспрецедентном решении о федерализации полиции округа Колумбия и введении Национальной гвардии, местные жители отреагировали на это смесью возмущения, недоверия и, в меньшей степени, вялой поддержки", - сообщает газета. При этом Washington Post отмечает, что большинство опрошенных заявило, что в целом они чувствую себя в городе безопасно, статистика указывает на снижение в последнее время числа насильственных преступлений, из-за чего возникают вопросы о подлинных мотивах Трампа при принятии данной меры. В понедельник Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. В частности, он направил национальную гвардию США в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял ранее, что силы национальной гвардии США будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и останутся там столько времени, сколько потребует Трамп.

