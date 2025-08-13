Опрос: большинство жителей Вашингтона не одобрили изменение статуса полиции
WP: большинство жителей Вашингтона не одобряют федерализацию полиции
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Большинство опрошенных Washington Post жителей города не одобряет перевод местной полиции в подчинение федеральным властям, говорится в сообщении газеты.
Ранее президент США Дональд Трамп своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США.
"В течение нескольких часов после того, как президент Трамп объявил о беспрецедентном решении о федерализации полиции округа Колумбия и введении Национальной гвардии, местные жители отреагировали на это смесью возмущения, недоверия и, в меньшей степени, вялой поддержки", - сообщает газета.
При этом Washington Post отмечает, что большинство опрошенных заявило, что в целом они чувствую себя в городе безопасно, статистика указывает на снижение в последнее время числа насильственных преступлений, из-за чего возникают вопросы о подлинных мотивах Трампа при принятии данной меры.
В понедельник Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. В частности, он направил национальную гвардию США в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял ранее, что силы национальной гвардии США будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и останутся там столько времени, сколько потребует Трамп.