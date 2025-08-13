https://ria.ru/20250813/zelenskiy-2035026180.html
СМИ: Зеленский устроил "суперкатастрофу" в Берлине
СМИ: Зеленский устроил "суперкатастрофу" в Берлине - РИА Новости, 13.08.2025
СМИ: Зеленский устроил "суперкатастрофу" в Берлине
Визит Владимира Зеленского в Берлин стал суперкатастрофой для местной полиции, пишет Berliner Zeitung. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T15:00:00+03:00
2025-08-13T15:00:00+03:00
2025-08-13T22:39:00+03:00
в мире
берлин (город)
германия
украина
антониу кошта
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
европейский совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028542624_0:120:3071:1848_1920x0_80_0_0_ef625952ad81a2508ce5eebbc2b02fa2.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в Берлин стал суперкатастрофой для местной полиции, пишет Berliner Zeitung."Внезапный визит Зеленского в Берлин создал серьезные проблемы для столичной полиции. Профсоюз полиции даже жалуется на "суперкатастрофу с точки зрения подготовки", — говорится в публикации.По словам главы организации Штефана Вейа, местным силовикам было тяжело подготовиться к визиту Зеленского из-за сжатых сроков и крайней степени опасности для него. Офицерам пришлось работать сверхурочно.В среду правительство Германии подтвердило визит Владимира Зеленского в Берлин для участия в онлайн-встрече европейских лидеров по Украине. Она состоялась в 14:00 по местному времени (15:00 по мск). Затем прошла конференция с европейскими лидерами, главой киевского режима и Трампом.В ней приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. Полный текст статьи и читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20250813/evropa-2035013624.html
https://ria.ru/20250813/zayavlenie-2034937363.html
берлин (город)
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028542624_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_c41c637ea494738b1a53dd39316d4a6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), германия, украина, антониу кошта, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, европейский совет, еврокомиссия, нато
В мире, Берлин (город), Германия, Украина, Антониу Кошта, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Европейский совет, Еврокомиссия, НАТО
СМИ: Зеленский устроил "суперкатастрофу" в Берлине
BZ: визит Зеленского в Берлин спровоцировал суперкатастрофу для полиции