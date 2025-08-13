Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Зеленский устроил "суперкатастрофу" в Берлине - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 13.08.2025 (обновлено: 22:39 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/zelenskiy-2035026180.html
СМИ: Зеленский устроил "суперкатастрофу" в Берлине
СМИ: Зеленский устроил "суперкатастрофу" в Берлине - РИА Новости, 13.08.2025
СМИ: Зеленский устроил "суперкатастрофу" в Берлине
Визит Владимира Зеленского в Берлин стал суперкатастрофой для местной полиции, пишет Berliner Zeitung. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T15:00:00+03:00
2025-08-13T22:39:00+03:00
в мире
берлин (город)
германия
украина
антониу кошта
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
европейский совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028542624_0:120:3071:1848_1920x0_80_0_0_ef625952ad81a2508ce5eebbc2b02fa2.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в Берлин стал суперкатастрофой для местной полиции, пишет Berliner Zeitung.&quot;Внезапный визит Зеленского в Берлин создал серьезные проблемы для столичной полиции. Профсоюз полиции даже жалуется на &quot;суперкатастрофу с точки зрения подготовки&quot;, — говорится в публикации.По словам главы организации Штефана Вейа, местным силовикам было тяжело подготовиться к визиту Зеленского из-за сжатых сроков и крайней степени опасности для него. Офицерам пришлось работать сверхурочно.В среду правительство Германии подтвердило визит Владимира Зеленского в Берлин для участия в онлайн-встрече европейских лидеров по Украине. Она состоялась в 14:00 по местному времени (15:00 по мск). Затем прошла конференция с европейскими лидерами, главой киевского режима и Трампом.В ней приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. Полный текст статьи и читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250813/evropa-2035013624.html
https://ria.ru/20250813/zayavlenie-2034937363.html
берлин (город)
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028542624_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_c41c637ea494738b1a53dd39316d4a6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), германия, украина, антониу кошта, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, европейский совет, еврокомиссия, нато
В мире, Берлин (город), Германия, Украина, Антониу Кошта, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Европейский совет, Еврокомиссия, НАТО
СМИ: Зеленский устроил "суперкатастрофу" в Берлине

BZ: визит Зеленского в Берлин спровоцировал суперкатастрофу для полиции

© AP Photo / Gregorio BorgiaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в Берлин стал суперкатастрофой для местной полиции, пишет Berliner Zeitung.
«

"Внезапный визит Зеленского в Берлин создал серьезные проблемы для столичной полиции. Профсоюз полиции даже жалуется на "суперкатастрофу с точки зрения подготовки", — говорится в публикации.

Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
СМИ раскрыли, что сегодня устроит Европа перед саммитом на Аляске
Вчера, 14:22
По словам главы организации Штефана Вейа, местным силовикам было тяжело подготовиться к визиту Зеленского из-за сжатых сроков и крайней степени опасности для него. Офицерам пришлось работать сверхурочно.
В среду правительство Германии подтвердило визит Владимира Зеленского в Берлин для участия в онлайн-встрече европейских лидеров по Украине. Она состоялась в 14:00 по местному времени (15:00 по мск). Затем прошла конференция с европейскими лидерами, главой киевского режима и Трампом.
В ней приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский.
Полный текст статьи и читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Заявление Зеленского перед саммитом на Аляске вызвало недоумение в США
Вчера, 09:34
 
В миреБерлин (город)ГерманияУкраинаАнтониу КоштаВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенЕвропейский советЕврокомиссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала