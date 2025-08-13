https://ria.ru/20250813/zelenskiy-2035026180.html

СМИ: Зеленский устроил "суперкатастрофу" в Берлине

СМИ: Зеленский устроил "суперкатастрофу" в Берлине

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в Берлин стал суперкатастрофой для местной полиции, пишет Berliner Zeitung."Внезапный визит Зеленского в Берлин создал серьезные проблемы для столичной полиции. Профсоюз полиции даже жалуется на "суперкатастрофу с точки зрения подготовки", — говорится в публикации.По словам главы организации Штефана Вейа, местным силовикам было тяжело подготовиться к визиту Зеленского из-за сжатых сроков и крайней степени опасности для него. Офицерам пришлось работать сверхурочно.В среду правительство Германии подтвердило визит Владимира Зеленского в Берлин для участия в онлайн-встрече европейских лидеров по Украине. Она состоялась в 14:00 по местному времени (15:00 по мск). Затем прошла конференция с европейскими лидерами, главой киевского режима и Трампом.В ней приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. Полный текст статьи и читайте на сайте ИноСМИ >>

