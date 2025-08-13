https://ria.ru/20250813/zdorove-2034915772.html

Врачи спасли россиянина, отрезав нижнюю часть тела

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В московском онкоцентре имени Блохина хирурги провели уникальную операцию пациента, ампутировав ему ради спасения жизни нижнюю часть тела, сообщает телеканал НТВ."Только так пациенту можно было спасти жизнь — при условии, что он сам будет за нее бороться", — говорится в материале.Сергей Филимоненко, которому сейчас 43 года, в 19 лет стал инвалидом, попав в ДТП. У него парализовало ноги, из-за малоподвижности у мужчины развился рак кожи и остеомиелит. Врачи сообщили мужчине, что единственным шансом на спасение жизни является ампутация, иначе он может умереть через три месяца."Лишь в одном центре хирурги решились на такой радикальный метод лечения. Пациент и жена сразу согласились, несмотря на большие риски", — сообщает телеканал.Операция длилась 12 часов. Сейчас Сергей восстанавливается и строит планы на будущее — снова вернуться за руль и свозить жену в отпуск.

