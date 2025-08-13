https://ria.ru/20250813/zapad-2034996342.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 13.08.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки

Российские подразделения группировки "Запад" уничтожили за сутки более 220 военных Украины, танк, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T13:25:00+03:00

2025-08-13T13:25:00+03:00

2025-08-13T13:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

сша

украина

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Запад" уничтожили за сутки более 220 военных Украины, танк, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину Senator канадского производства, восемь автомобилей, две 155-мм гаубицы М198 производства США, четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей и пять складов боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дробышево, Среднее, Шандриголово, Новоселовка Донецкой Народной Республики, Петровское Луганской Народной Республики и Ковшаровка Харьковской области. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина Senator канадского производства, восемь автомобилей, две 155-мм гаубицы М198 производства США. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и пять складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

украина

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, сша, украина, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины