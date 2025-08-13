https://ria.ru/20250813/zapad-2034996342.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки
Российские подразделения группировки "Запад" уничтожили за сутки более 220 военных Украины, танк, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную... РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Запад" уничтожили за сутки более 220 военных Украины, танк, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину Senator канадского производства, восемь автомобилей, две 155-мм гаубицы М198 производства США, четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей и пять складов боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дробышево, Среднее, Шандриголово, Новоселовка Донецкой Народной Республики, Петровское Луганской Народной Республики и Ковшаровка Харьковской области. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина Senator канадского производства, восемь автомобилей, две 155-мм гаубицы М198 производства США. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и пять складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
