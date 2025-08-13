Рейтинг@Mail.ru
Замглавы Салехарда, ставшего фигурантом дела, не уволили с должности - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/zammera-2034988077.html
Замглавы Салехарда, ставшего фигурантом дела, не уволили с должности
Замглавы Салехарда, ставшего фигурантом дела, не уволили с должности - РИА Новости, 13.08.2025
Замглавы Салехарда, ставшего фигурантом дела, не уволили с должности
Заместитель мэра Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе Николай Токарчук, которому суд назначил запрет определенных действий по делу о мошенничестве, не... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T12:53:00+03:00
2025-08-13T12:53:00+03:00
происшествия
салехард
россия
ямал
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034564118_29:0:994:543_1920x0_80_0_0_6fc3426c87ba0f313038929d5c0ea466.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Заместитель мэра Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе Николай Токарчук, которому суд назначил запрет определенных действий по делу о мошенничестве, не уволен с должности, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации. "В настоящее время Николай Анатольевич Токарчук числится заместителем главы администрации Салехарда", – сказала собеседница агентства. Салехардский городской суд во вторник избрал чиновнику запрет определенных действий до 29 сентября по делу о мошенничестве. В понедельник в пресс-службе горадминистрации подтвердили агентству задержание курирующего внутреннюю политику заместителя мэра Салехарда Токарчука. Позднее окружное управление СК РФ информировало, что он задержан по обвинению в мошенничестве, совершенном группой по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размерах. Судя по оперативной съемке, которую обнародовало управление СК, задержан Токарчук был в аэропорту, сопротивления при этом не оказывал, а спокойно прошел к служебному автомобилю правоохранителей. По версии следствия, с 2022-го по 2024 год фигурант, используя свое служебное положение и действуя с группой лиц, убедил руководство автономной организации заключить договоры с индивидуальным предпринимателем на оказание ряда услуг общей стоимостью более 3 миллионов рублей. При этом обязательства, предусмотренные договорами, выполнены не были, деньгами соучастники распорядились по своему усмотрению, отмечали следователи. В отношении индивидуального предпринимателя также возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба. Токарчук стал заместителем главы администрации Салехарда, столицы Ямала, в 2021 году.
https://ria.ru/20250813/kuzbass-2034961840.html
салехард
россия
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034564118_22:0:933:683_1920x0_80_0_0_e7e70486d013871ec52f1336eadb5bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, салехард, россия, ямал, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Салехард, Россия, Ямал, Следственный комитет России (СК РФ)
Замглавы Салехарда, ставшего фигурантом дела, не уволили с должности

Заммэра Салехарда Токарчука не уволили из-за запрета на определенные действия

© Фото : Официальный сайт Тюменской областной ДумыНиколай Токарчук
Николай Токарчук - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Фото : Официальный сайт Тюменской областной Думы
Николай Токарчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Заместитель мэра Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе Николай Токарчук, которому суд назначил запрет определенных действий по делу о мошенничестве, не уволен с должности, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
"В настоящее время Николай Анатольевич Токарчук числится заместителем главы администрации Салехарда", – сказала собеседница агентства.
Салехардский городской суд во вторник избрал чиновнику запрет определенных действий до 29 сентября по делу о мошенничестве.
В понедельник в пресс-службе горадминистрации подтвердили агентству задержание курирующего внутреннюю политику заместителя мэра Салехарда Токарчука. Позднее окружное управление СК РФ информировало, что он задержан по обвинению в мошенничестве, совершенном группой по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размерах.
Судя по оперативной съемке, которую обнародовало управление СК, задержан Токарчук был в аэропорту, сопротивления при этом не оказывал, а спокойно прошел к служебному автомобилю правоохранителей.
По версии следствия, с 2022-го по 2024 год фигурант, используя свое служебное положение и действуя с группой лиц, убедил руководство автономной организации заключить договоры с индивидуальным предпринимателем на оказание ряда услуг общей стоимостью более 3 миллионов рублей. При этом обязательства, предусмотренные договорами, выполнены не были, деньгами соучастники распорядились по своему усмотрению, отмечали следователи. В отношении индивидуального предпринимателя также возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба.
Токарчук стал заместителем главы администрации Салехарда, столицы Ямала, в 2021 году.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В Кузбассе экс-чиновник и застройщик в получили сроки за мошенничество
Вчера, 11:03
 
ПроисшествияСалехардРоссияЯмалСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала