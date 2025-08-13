https://ria.ru/20250813/zammera-2034988077.html

Замглавы Салехарда, ставшего фигурантом дела, не уволили с должности

Замглавы Салехарда, ставшего фигурантом дела, не уволили с должности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Заместитель мэра Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе Николай Токарчук, которому суд назначил запрет определенных действий по делу о мошенничестве, не уволен с должности, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации. "В настоящее время Николай Анатольевич Токарчук числится заместителем главы администрации Салехарда", – сказала собеседница агентства. Салехардский городской суд во вторник избрал чиновнику запрет определенных действий до 29 сентября по делу о мошенничестве. В понедельник в пресс-службе горадминистрации подтвердили агентству задержание курирующего внутреннюю политику заместителя мэра Салехарда Токарчука. Позднее окружное управление СК РФ информировало, что он задержан по обвинению в мошенничестве, совершенном группой по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размерах. Судя по оперативной съемке, которую обнародовало управление СК, задержан Токарчук был в аэропорту, сопротивления при этом не оказывал, а спокойно прошел к служебному автомобилю правоохранителей. По версии следствия, с 2022-го по 2024 год фигурант, используя свое служебное положение и действуя с группой лиц, убедил руководство автономной организации заключить договоры с индивидуальным предпринимателем на оказание ряда услуг общей стоимостью более 3 миллионов рублей. При этом обязательства, предусмотренные договорами, выполнены не были, деньгами соучастники распорядились по своему усмотрению, отмечали следователи. В отношении индивидуального предпринимателя также возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба. Токарчук стал заместителем главы администрации Салехарда, столицы Ямала, в 2021 году.

