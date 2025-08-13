Рейтинг@Mail.ru
В Самаре задержали замглавы департамента управления имуществом
21:13 13.08.2025
В Самаре задержали замглавы департамента управления имуществом
происшествия
россия
самара
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
САМАРА, 13 авг - РИА Новости. Заместителя руководителя департамента управления имуществом Самары задержали по подозрению в превышении полномочий при покупке квартир за счет бюджетных средств, сообщает СУСК России по Самарской области. &quot;Следователем Ленинского межрайонного следственного отдела СУСК России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя департамента управления имуществом городского округа Самары, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом &quot;е&quot; части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности)&quot;, - говорится в Telegram-канале ведомства.По версии следователей, не позднее марта 2022 года подозреваемый заключил с бывшей супругой муниципальный контракт, по которому в собственность департамента приобретались принадлежащие ей четыре квартиры в Самаре. Жилье купили по завышенной рыночной цене для формирования специализированного жилищного фонда. В результате незаконных действий фигуранта бюджету Самарской области причинен ущерб на сумму не менее 4 миллионов рублей. "Сегодня по месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски, изъята документация, необходимая следствию, а также дорогостоящее имущество и денежные средства фигуранта в целях возмещения ущерба, причиненного бюджету. В настоящее время подозреваемый задержан, он допрашивается следователем по обстоятельствам совершенного преступления", - сообщили в СУСК России по региону. На сайте областной прокуратуры сообщается, что уголовное дело было возбуждено по результатам их проверки. Прокурор города внес руководителю городского департамента представление и поставил вопрос об увольнении сотрудника в связи с утратой доверия. Надзорное ведомство взяло на контроль расследование уголовного дела.
происшествия, россия, самара, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Самара, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
САМАРА, 13 авг - РИА Новости. Заместителя руководителя департамента управления имуществом Самары задержали по подозрению в превышении полномочий при покупке квартир за счет бюджетных средств, сообщает СУСК России по Самарской области.
"Следователем Ленинского межрайонного следственного отдела СУСК России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя департамента управления имуществом городского округа Самары, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности)", - говорится в Telegram-канале ведомства.

По версии следователей, не позднее марта 2022 года подозреваемый заключил с бывшей супругой муниципальный контракт, по которому в собственность департамента приобретались принадлежащие ей четыре квартиры в Самаре. Жилье купили по завышенной рыночной цене для формирования специализированного жилищного фонда. В результате незаконных действий фигуранта бюджету Самарской области причинен ущерб на сумму не менее 4 миллионов рублей.
"Сегодня по месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски, изъята документация, необходимая следствию, а также дорогостоящее имущество и денежные средства фигуранта в целях возмещения ущерба, причиненного бюджету. В настоящее время подозреваемый задержан, он допрашивается следователем по обстоятельствам совершенного преступления", - сообщили в СУСК России по региону.
На сайте областной прокуратуры сообщается, что уголовное дело было возбуждено по результатам их проверки. Прокурор города внес руководителю городского департамента представление и поставил вопрос об увольнении сотрудника в связи с утратой доверия. Надзорное ведомство взяло на контроль расследование уголовного дела.
