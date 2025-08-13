https://ria.ru/20250813/zaderzhanie-2035121860.html

В Самаре задержали замглавы департамента управления имуществом

САМАРА, 13 авг - РИА Новости. Заместителя руководителя департамента управления имуществом Самары задержали по подозрению в превышении полномочий при покупке квартир за счет бюджетных средств, сообщает СУСК России по Самарской области. "Следователем Ленинского межрайонного следственного отдела СУСК России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя департамента управления имуществом городского округа Самары, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности)", - говорится в Telegram-канале ведомства.По версии следователей, не позднее марта 2022 года подозреваемый заключил с бывшей супругой муниципальный контракт, по которому в собственность департамента приобретались принадлежащие ей четыре квартиры в Самаре. Жилье купили по завышенной рыночной цене для формирования специализированного жилищного фонда. В результате незаконных действий фигуранта бюджету Самарской области причинен ущерб на сумму не менее 4 миллионов рублей. "Сегодня по месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски, изъята документация, необходимая следствию, а также дорогостоящее имущество и денежные средства фигуранта в целях возмещения ущерба, причиненного бюджету. В настоящее время подозреваемый задержан, он допрашивается следователем по обстоятельствам совершенного преступления", - сообщили в СУСК России по региону. На сайте областной прокуратуры сообщается, что уголовное дело было возбуждено по результатам их проверки. Прокурор города внес руководителю городского департамента представление и поставил вопрос об увольнении сотрудника в связи с утратой доверия. Надзорное ведомство взяло на контроль расследование уголовного дела.

