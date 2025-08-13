https://ria.ru/20250813/zaderzhanie-2034947323.html

ФСБ задержала пособника Киева, планировавшего поджоги на Транссибе

ФСБ задержала пособника Киева, планировавшего поджоги на Транссибе

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Кировской области задержали пособника украинских спецслужб, планировавшего поджоги на Транссибирской магистрали, сообщили в ЦОС ФСБ."В Кировской области пресечена деятельность гражданина России, 2006 года рождения, вступившего в курируемую украинскими спецслужбами террористическую организацию", — говорится в заявлении.По указанию куратора преступник делал проукраинские надписи в общественных местах. Он также должен был поджечь релейные шкафы Транссибирской магистрали для блокировки грузоперевозок в интересах СВО.В итоге агенту поручили приехать в Москву и заключить контракт с российскими вооруженными силам. По его собственному признаю, он должен был оказаться на территории Курской области и оттуда сбежать на Украину."Для этого мне понадобилось бы кинуть гранату или автоматной очередью убить как можно больше российских военнослужащих для того, чтобы завоевать их (украинских кураторов. — Прим. ред.) доверие, с фотовидеофиксацией желательно. Затем перебежать с этим всем на территорию украинской стороны, где меня бы встретили украинские пограничники, и продолжить там нести службу", — признался злоумышленник.Его задержали про попытке въезда в Московский регион.Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене, приготовлении к преступлению и покушении на него, организации деятельности террористической организации и участии в ней. Преступнику грозит пожизненный срок.

