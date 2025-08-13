https://ria.ru/20250813/vzryvy-2034940013.html
В Запорожье прогремели взрывы
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил украинский телеканал "24 канал". "Взрывы в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "24 канала". Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
