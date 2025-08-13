В Сумах прогремел взрыв
В городе Сумы на севере Украины прогремел взрыв, объявлена тревога
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте взрыва
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте взрыва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду вечером в городе Сумы на севере Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua".
«
"Взрыв в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 21.14 мск, в Сумской области объявлена воздушная тревога. Официальной информации о взрыве не поступало.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18