В Сумах прогремел взрыв

2025-08-13T21:29:00+03:00

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду вечером в городе Сумы на севере Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Взрыв в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 21.14 мск, в Сумской области объявлена воздушная тревога. Официальной информации о взрыве не поступало. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

2025

Наталья Макарова

