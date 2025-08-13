Рейтинг@Mail.ru
Reuters назвал возможное место встречи Путина, Трампа и Зеленского - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 13.08.2025 (обновлено: 20:12 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/vstrecha-2035112567.html
Reuters назвал возможное место встречи Путина, Трампа и Зеленского
Reuters назвал возможное место встречи Путина, Трампа и Зеленского - РИА Новости, 13.08.2025
Reuters назвал возможное место встречи Путина, Трампа и Зеленского
Агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник передает, что возможное место предполагаемой встречи президента России Владимира Путина, американского... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T20:02:00+03:00
2025-08-13T20:12:00+03:00
в мире
европа
встреча путина и трампа на аляске
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
россия
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575885694_0:414:2732:1951_1920x0_80_0_0_46e1ae581d05a7263b8c8b3905cedcf4.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник передает, что возможное место предполагаемой встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского может быть в Европе или на Ближнем Востоке.Ранее телеканал CBS со ссылкой на два источника, знакомые с переговорами, сообщил, что США ищут место для организации встречи между Путиным, Трампом и Зеленским в конце следующей недели."Возможные места включают города в Европе и на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20250813/tramp-2035106047.html
европа
россия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575885694_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad1b16c980e5c6e896dfefc94692e7ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, встреча путина и трампа на аляске, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, россия, ближний восток
В мире, Европа, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Россия, Ближний Восток
Reuters назвал возможное место встречи Путина, Трампа и Зеленского

Reuters: Путин, Трамп и Зеленский встретятся в Европе или на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник передает, что возможное место предполагаемой встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского может быть в Европе или на Ближнем Востоке.
Ранее телеканал CBS со ссылкой на два источника, знакомые с переговорами, сообщил, что США ищут место для организации встречи между Путиным, Трампом и Зеленским в конце следующей недели.
«
"Возможные места включают города в Европе и на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении агентства.
Заявления Трампа о предстоящих переговорах США и России - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Трамп высказался за заморозку фронта и встречу Путина с Зеленским
Вчера, 19:26
 
В миреЕвропаВстреча Путина и Трампа на АляскеВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийРоссияБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала