Reuters назвал возможное место встречи Путина, Трампа и Зеленского
Reuters назвал возможное место встречи Путина, Трампа и Зеленского - РИА Новости, 13.08.2025
Reuters назвал возможное место встречи Путина, Трампа и Зеленского
Агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник передает, что возможное место предполагаемой встречи президента России Владимира Путина, американского... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T20:02:00+03:00
2025-08-13T20:02:00+03:00
2025-08-13T20:12:00+03:00
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник передает, что возможное место предполагаемой встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского может быть в Европе или на Ближнем Востоке.Ранее телеканал CBS со ссылкой на два источника, знакомые с переговорами, сообщил, что США ищут место для организации встречи между Путиным, Трампом и Зеленским в конце следующей недели."Возможные места включают города в Европе и на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении агентства.
Reuters назвал возможное место встречи Путина, Трампа и Зеленского
Reuters: Путин, Трамп и Зеленский встретятся в Европе или на Ближнем Востоке