https://ria.ru/20250813/vstrecha-2034968642.html

Эксперт рассказал о попытках Евросоюза сорвать встречу Путина и Трампа

Эксперт рассказал о попытках Евросоюза сорвать встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 13.08.2025

Эксперт рассказал о попытках Евросоюза сорвать встречу Путина и Трампа

Лидеры Евросоюза перепуганы и пытаются сорвать встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, но у них не получится, заявил РИА... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T11:35:00+03:00

2025-08-13T11:35:00+03:00

2025-08-13T11:35:00+03:00

россия

украина

сша

владимир путин

дональд трамп

кайя каллас

евросоюз

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

БУДАПЕШТ, 13 авг - РИА Новости. Лидеры Евросоюза перепуганы и пытаются сорвать встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, но у них не получится, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле. "Европейские политики напуганы, они действительно в растерянности и не знают, что делать... Я вижу, что Евросоюз хочет продолжать эту войну, (глава Евродипломатии) Кая Каллас уже созывала онлайн-конференцию министров иностранных дел Евросоюза. Так что есть сопротивление встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Они пытаются ее сорвать", - сказал Шпётле. Эксперт выразил уверенность, что попытки окажутся тщетными, потому что "два очень вдумчивых политика уже нашли общий язык, так что из их встречи может выйти нечто позитивное". "Евросоюз, противостоящий России, в последние годы определённо пытался ослабить её политически, экономически и в военном отношении. Но они и сами видят, что им это не удалось, Россия сейчас сильнее, чем когда-либо. Она многому научилась за время войны, разработала новое оружие и начала производство беспилотников, так что это абсолютная сверхдержава", - отметил аналитик. По его словам, ЕС сейчас "очень слаб" и "бессилен практически по всем важным вопросам", при этом вполне вероятно, что ему придется поддерживать Украину в одиночку, поскольку США уже заявляли, что не будут продолжать отправлять деньги Украине и оружие Киеву в прежних объемах из-за царящей там коррупции. Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа. Лидеры ЕС в преддверии саммита на Аляске приняли заявление по Украине, в котором обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. К заявлению не присоединилась Венгрия. По словам премьер-министра Виктора Орбана, страны ЕС "слабы и жалки" в попытках диктовать условия Путину и Трампу, которые проведут саммит без участия европейцев. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала о том, что европейские страны обеспокоены, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, европейские страны пытаются добиться, чтобы Владимир Зеленский присутствовал на встрече Путина и Трампа. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивает газета.

https://ria.ru/20250813/ukraina-2034962824.html

https://ria.ru/20250813/tramp-2034924113.html

https://ria.ru/20250813/data-2034920540.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, кайя каллас, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске