https://ria.ru/20250813/vologoda-2035040891.html

Капитальный ремонт женской консультации №3 в Вологде завершится в октябре

Капитальный ремонт женской консультации №3 в Вологде завершится в октябре - РИА Новости, 13.08.2025

Капитальный ремонт женской консультации №3 в Вологде завершится в октябре

Капитальный ремонт помещений в женской консультации №3 в столице Вологодской области планируют завершить в октябре этого года, все работы на объекте идут строго РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T15:57:00+03:00

2025-08-13T15:57:00+03:00

2025-08-13T15:57:00+03:00

вологодская область

вологодская область

вологда

георгий филимонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024491581_0:140:3268:1978_1920x0_80_0_0_90f264b2dc4acd987b5c2853638fb2d8.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Капитальный ремонт помещений в женской консультации №3 в столице Вологодской области планируют завершить в октябре этого года, все работы на объекте идут строго по графику, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. Обновление здания продолжается благодаря реализации проекта "Комфортные женские консультации", который является частью демографической программы Филимонова "Семья – оплот Русского Севера". "Продолжаем вести ремонтные работы в женской консультации на улице Архангельской в областной столице – структурном подразделении Вологодского городского роддома, которое обслуживает почти 40 тысяч человек. На эти цели мы выделили более 34 миллионов рублей из бюджета области. Все работы на объекте идут строго по графику, завершить ремонт планируем в октябре этого года. В медучреждение уже готовы трудоустроиться новые специалисты: осенью его коллектив пополнится тремя квалифицированными медиками. Создаем комфортные условия для материнства и работы врачей в Вологодской области", – приводит пресс-служба губернатора области слова Филимонова. Сейчас в женской консультации специалисты производят ремонт крыльца, кровли и отливок, устанавливают новую пожарную сигнализацию, ведут отделочные работы, в частности – укладывают напольное покрытие. На объекте уже выполнили первичную покраску стен и радиаторов, установили вентиляционную систему, проложили электрические сети и заменили окна. Женская консультация обслуживает пациентов, проживающих в микрорайонах Лоста, Льнокомбинат, Бывалово, Южная роща, Завокзальный, Можайский, а также 5-м и 6-м микрорайонах Вологды. Всего по проекту "Комфортные женские консультации" в регионе обновят 10 медицинских учреждений, закупят 121 единицу медоборудования. В рамках демографической программы "Семья – оплот Русского Севера" продолжается и реализация проекта "Защити меня сегодня", направленного на сохранение беременности. Врачи могут получить денежное вознаграждение: 5 тысяч рублей – за каждую сохраненную жизнь, 25 тысяч рублей – при рождении ребенка. "За июль количество случаев, закончившихся абортивным исходом, сократилось до нуля. В этом же месяце на учет по беременности и родам в медучреждения региона встали 356 женщин, и сейчас общее количество будущих мам составляет 4 170 человек", – поделился Филимонов результатом народосберегающих инициатив, реализующихся в Вологодской области. Ранее сообщалось, что в целом в 2025 году на укрепление материально-технической базы региональной системы здравоохранения направлено свыше 1,3 миллиарда рублей. Средства предусмотрены по проектам губернаторской программы "Стратегия 2.0" и национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь". Это финансирование поможет капитально отремонтировать 103 объекта здравоохранения области в текущем году. Среди них – 12 сельских ФАПов, 14 центральных районных больниц, пять стационаров Вологды и Череповца и четыре областных учреждения здравоохранения. Кроме того, в 66 объектах проведут пожарные мероприятия, еще в двух – благоустройство территории.

https://ria.ru/20250812/filimonov-2034860451.html

https://ria.ru/20250812/alkomarkety-2034801448.html

вологодская область

вологда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологодская область, вологда, георгий филимонов