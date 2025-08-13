Вагенкнехт раскритиковала визит Зеленского в Германию
Вагенкнехт: Германия окончательно выпадает из роли посредника по Украине
© Getty Images / PoolКанцлер Германии Фридрих Мерц встречает Владимира Зеленского в Берлине, Германия. 13 августа 2025
© Getty Images / Pool
Канцлер Германии Фридрих Мерц встречает Владимира Зеленского в Берлине, Германия. 13 августа 2025
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт раскритиковала визит Владимира Зеленского в ФРГ с целью участия в онлайн-встрече по Украине, указав на окончательную утрату Германией возможности стать посредником в урегулировании конфликта.
Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер ранее подтвердил визит Зеленского в немецкую столицу с целью участия во встрече в онлайн-формате по Украине. По его словам, в среду состоится видеоконференция европейских лидеров, в ней также примут участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. После этого состоится конференция с европейскими лидерами, Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.
"То, что Зеленский на видео-саммите сидит в ведомстве канцлера вместе с (канцлером Германии – ред.) Мерцем, имеет мало общего с дипломатией… Канцлер таким образом доводит свою конференцию до абсурда, Германия окончательно выпадает в качестве посредника", - приводит слова Вагенкнехт агентство DPA.
Немецкое правительство не должно настолько "явно вставать на сторону Зеленского", считает политик. По ее мнению, Зеленский слишком бескомпромиссен, в то время как население Украины все меньше его поддерживает и в основном хочет мира.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.