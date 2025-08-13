Рейтинг@Mail.ru
На Украине более 20 чиновников обвинили в нанесении ущерба государству
21:51 13.08.2025
На Украине более 20 чиновников обвинили в нанесении ущерба государству
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Более 20 чиновников из Киевской городской администрации и сотрудничавших с ними предпринимателей получили обвинения в нанесении ущерба государству на 5,5 миллиона долларов, сообщили в офисе генерального прокурора Украины. "Сегодня прокуроры Киевской городской прокуратуры и окружные прокуратуры совместно со следователями полиции и государственного бюро расследований сообщили о подозрениях (предъявили обвинения - ред.) 22 лицам на общую сумму ущерба более чем в 230 миллионов гривен (более 5,5 миллиона долларов). Подозреваемые - должностные лица коммунальных предприятий и структурных подразделений Киевской городской государственной администрации, а также предприниматели, выполнявшие ремонты или поставлявшие товары за бюджетные деньги", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины. Как уточняют в ведомстве, чиновников подозревают в служебной халатности, которая повлекла за собой убытки для бюджета украинской столицы, и присвоении бюджетных средств. Подрядчикам, которые выполняли ремонтные работы или поставляли товары за бюджетные деньги, также предъявлены обвинения в присвоении бюджетных средств. Сообщения о коррупции на Украине звучат регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Двадцать шестого июня он опубликовал данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений". Согласно этим данным, 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране. Кроме того, 65% опрошенных назвали главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджета.
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Более 20 чиновников из Киевской городской администрации и сотрудничавших с ними предпринимателей получили обвинения в нанесении ущерба государству на 5,5 миллиона долларов, сообщили в офисе генерального прокурора Украины.
"Сегодня прокуроры Киевской городской прокуратуры и окружные прокуратуры совместно со следователями полиции и государственного бюро расследований сообщили о подозрениях (предъявили обвинения - ред.) 22 лицам на общую сумму ущерба более чем в 230 миллионов гривен (более 5,5 миллиона долларов). Подозреваемые - должностные лица коммунальных предприятий и структурных подразделений Киевской городской государственной администрации, а также предприниматели, выполнявшие ремонты или поставлявшие товары за бюджетные деньги", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.
Как уточняют в ведомстве, чиновников подозревают в служебной халатности, которая повлекла за собой убытки для бюджета украинской столицы, и присвоении бюджетных средств. Подрядчикам, которые выполняли ремонтные работы или поставляли товары за бюджетные деньги, также предъявлены обвинения в присвоении бюджетных средств.
Сообщения о коррупции на Украине звучат регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Двадцать шестого июня он опубликовал данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений". Согласно этим данным, 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране. Кроме того, 65% опрошенных назвали главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджета.
