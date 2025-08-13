Рейтинг@Mail.ru
ФРГ профинансирует поставки оружия США Украине в рамках механизма PURL - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:52 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/ukraina-2035119085.html
ФРГ профинансирует поставки оружия США Украине в рамках механизма PURL
ФРГ профинансирует поставки оружия США Украине в рамках механизма PURL - РИА Новости, 13.08.2025
ФРГ профинансирует поставки оружия США Украине в рамках механизма PURL
Германия профинансирует поставки американских вооружений Украине на сумму до 500 миллионов долларов в рамках механизма НАТО PURL, предусматривающего передачу... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T20:52:00+03:00
2025-08-13T20:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
германия
денис шмыгаль
дональд трамп
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Германия профинансирует поставки американских вооружений Украине на сумму до 500 миллионов долларов в рамках механизма НАТО PURL, предусматривающего передачу Киеву военной техники и боеприпасов из США на деньги европейских партнеров и Канады, сообщило министерство иностранных дел ФРГ. "Германия наряду с другими союзниками готова… профинансировать один из первых комплексных пакетов поддержки на общую сумму до 500 миллионов долларов в рамках механизма PURL", - говорится в распространенном пресс-службой МИД сообщении. НАТО будет координировать реализацию этого решения, обеспечивая при это удовлетворение "самых насущных потребностей" Украины и включение в пакеты помощи оборонной продукции, которую европейцы и канадцы не производят или могут поставить Киеву медленнее, чем США, уточняется в релизе. Ранее украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать в себя батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне настаивают, чтобы Германия закупила вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250813/tramp-2035116502.html
украина
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eacc16d035b3eb7ef209e8f073356698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, германия, денис шмыгаль, дональд трамп, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Германия, Денис Шмыгаль, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
ФРГ профинансирует поставки оружия США Украине в рамках механизма PURL

МИД Германии: ФРГ профинансирует поставки оружия Украине на $500 миллионов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии
Национальный флаг Германии - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Германия профинансирует поставки американских вооружений Украине на сумму до 500 миллионов долларов в рамках механизма НАТО PURL, предусматривающего передачу Киеву военной техники и боеприпасов из США на деньги европейских партнеров и Канады, сообщило министерство иностранных дел ФРГ.
"Германия наряду с другими союзниками готова… профинансировать один из первых комплексных пакетов поддержки на общую сумму до 500 миллионов долларов в рамках механизма PURL", - говорится в распространенном пресс-службой МИД сообщении.
НАТО будет координировать реализацию этого решения, обеспечивая при это удовлетворение "самых насущных потребностей" Украины и включение в пакеты помощи оборонной продукции, которую европейцы и канадцы не производят или могут поставить Киеву медленнее, чем США, уточняется в релизе.
Ранее украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать в себя батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне настаивают, чтобы Германия закупила вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Эксперты обвинили Украину в попытке помешать встрече Путина и Трампа
Вчера, 20:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАГерманияДенис ШмыгальДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала