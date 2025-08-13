https://ria.ru/20250813/ukraina-2035077486.html

Украина может пойти на невыгодную сделку с Россией, пишет Bloomberg

Украина может пойти на невыгодную сделку с Россией, пишет Bloomberg - РИА Новости, 13.08.2025

Украина может пойти на невыгодную сделку с Россией, пишет Bloomberg

Украине, возможно, придется принять невыгодную для себя сделку по урегулированию конфликта из-за зависимости от помощи стран Запада, говорится в статье... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T17:29:00+03:00

2025-08-13T17:29:00+03:00

2025-08-13T17:29:00+03:00

в мире

сша

украина

германия

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

европейский совет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Украине, возможно, придется принять невыгодную для себя сделку по урегулированию конфликта из-за зависимости от помощи стран Запада, говорится в статье колумниста агентства Блумберг. "Украина сталкивается с последствиями зависимости от зарубежной помощи – будь то оружие, политическая поддержка или (американская система спутниковой связи – ред.) Starlink. Такая зависимость означает, что у Владимира Зеленского может по сути не оказаться другого выбора, как принять невыгодную сделку, которая может включать обмен территориями на фоне сокращения помощи", - пишет колумнист агентства. В среду заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер подтвердил визит Зеленского в Берлин с целью участия во встрече в онлайн-формате по Украине. По его словам, состоится видеоконференция европейских лидеров, в ней также примут участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого состоится конференция с участием европейских лидеров, Зеленского и президента США Дональда Трампа. Затем запланирована онлайн-встреча так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева. Канцлер Германии Фридрих Мерц организует в среду онлайн-встречу по украинскому вопросу, где попытается добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с президентом США на Аляске. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

https://ria.ru/20250813/kapitulyatsiya-2034962993.html

https://ria.ru/20250813/germanija-2035007699.html

сша

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, германия, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, европейский совет, еврокомиссия, нато