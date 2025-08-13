Рейтинг@Mail.ru
На Украине боятся, что Трамп продаст Киев Путину, пишет Politico - РИА Новости, 13.08.2025
11:10 13.08.2025
На Украине боятся, что Трамп продаст Киев Путину, пишет Politico
На Украине опасаются, что президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным может "продать" Киев, считает издание Politico. РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. На Украине опасаются, что президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным может "продать" Киев, считает издание Politico. "Кошмаром для Украины является то, что президент Дональд Трамп воспользуется саммитом со своим российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу, чтобы выставить себя кандидатом на Нобелевскую премию мира путем продавливания военного урегулирования, которое продаст Киев", - говорится в материале издания. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. На Украине опасаются, что президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным может "продать" Киев, считает издание Politico.
"Кошмаром для Украины является то, что президент Дональд Трамп воспользуется саммитом со своим российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу, чтобы выставить себя кандидатом на Нобелевскую премию мира путем продавливания военного урегулирования, которое продаст Киев", - говорится в материале издания.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
