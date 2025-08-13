https://ria.ru/20250813/ukraina-2034962824.html

На Украине боятся, что Трамп продаст Киев Путину, пишет Politico

2025-08-13T11:10:00+03:00

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. На Украине опасаются, что президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным может "продать" Киев, считает издание Politico. "Кошмаром для Украины является то, что президент Дональд Трамп воспользуется саммитом со своим российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу, чтобы выставить себя кандидатом на Нобелевскую премию мира путем продавливания военного урегулирования, которое продаст Киев", - говорится в материале издания. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".

2025

