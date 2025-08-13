https://ria.ru/20250813/ukraina-2034933605.html

СМИ: США послали Украине сигнал перед встречей на Аляске

в мире

сша

россия

аляска

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

евросовет

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Власти США в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске призвали украинские власти реалистично оценить боеспособность своей страны, пишет газета Politico со ссылкой на американского чиновника. Как подчеркивает издание, США призвали украинские власти "быть прагматичными". "(США - ред.) просят их реалистично оценить, что они могут сделать с имеющимися у них боевыми возможностями", - приводит газета слова источника. В понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа организует 13 августа дистанционные переговоры с участием Трампа, генсека НАТО, а также представителей руководства Украины, основных европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии. При этом представители стран Европы проведут отдельный разговор с Владимиром Зеленским до того, как с ним побеседуют президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

