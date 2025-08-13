Рейтинг@Mail.ru
В Турции отказались комментировать сообщения о военной операции в Сирии - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/turtsija-2034941157.html
В Турции отказались комментировать сообщения о военной операции в Сирии
В Турции отказались комментировать сообщения о военной операции в Сирии - РИА Новости, 13.08.2025
В Турции отказались комментировать сообщения о военной операции в Сирии
В администрации президента Турции отказались комментировать корреспонденту РИА Новости сообщение СМИ о возможности проведения вместе с Сирией военной операции... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T10:02:00+03:00
2025-08-13T10:02:00+03:00
в мире
сирия
турция
дамаск (город)
башар асад
ахмед аш-шараа
сирийские демократические силы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_6245650fe0928fc4be13506986b249a1.jpg
АНКАРА, 13 авг - РИА Новости. В администрации президента Турции отказались комментировать корреспонденту РИА Новости сообщение СМИ о возможности проведения вместе с Сирией военной операции против против курдских вооруженных формирований "Сирийских демократических сил" (SDF). Турецкая проправительственная газета Hürriyet в среду сообщила, что Турция при участии сирийского правительства может организовать комплексную военную операцию против SDF. "У нас нет какой-либо информации и комментариев по этому поводу", - ответили в администрации на вопрос РИА Новости о вероятных сроках военной операции. В марте руководство курдских "Сирийских демократических сил" подписало соглашение с официальной сирийской властью в Дамаске об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты, включая пограничные переходы, аэропорты, нефтегазовые месторождения. Подписав соглашение, стороны в том числе достигли договоренности о прекращении огня на всей территории САР. Но уже в мае наблюдались крупные боестолкновения в районе плотины Тишрин в провинции Алеппо. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
https://ria.ru/20250803/soglashenie-2033068129.html
https://ria.ru/20250723/pomosch-2030800343.html
сирия
турция
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_46cbdc90841eb6835c6e40e4ee16c7c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, турция, дамаск (город), башар асад, ахмед аш-шараа, сирийские демократические силы
В мире, Сирия, Турция, Дамаск (город), Башар Асад, Ахмед аш-Шараа, Сирийские демократические силы
В Турции отказались комментировать сообщения о военной операции в Сирии

Турция отказалась комментировать сообщения об операции против курдов в Сирии

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 13 авг - РИА Новости. В администрации президента Турции отказались комментировать корреспонденту РИА Новости сообщение СМИ о возможности проведения вместе с Сирией военной операции против против курдских вооруженных формирований "Сирийских демократических сил" (SDF).
Турецкая проправительственная газета Hürriyet в среду сообщила, что Турция при участии сирийского правительства может организовать комплексную военную операцию против SDF.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
В Турции заявили об отсутствии информации о готовящемся соглашении с Сирией
3 августа, 10:33
"У нас нет какой-либо информации и комментариев по этому поводу", - ответили в администрации на вопрос РИА Новости о вероятных сроках военной операции.
В марте руководство курдских "Сирийских демократических сил" подписало соглашение с официальной сирийской властью в Дамаске об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты, включая пограничные переходы, аэропорты, нефтегазовые месторождения. Подписав соглашение, стороны в том числе достигли договоренности о прекращении огня на всей территории САР. Но уже в мае наблюдались крупные боестолкновения в районе плотины Тишрин в провинции Алеппо.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Полиция в Эс-Сувейде - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Сирия запросила у Турции помощь в борьбе с террористами
23 июля, 12:05
 
В миреСирияТурцияДамаск (город)Башар АсадАхмед аш-ШарааСирийские демократические силы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала