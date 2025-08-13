https://ria.ru/20250813/turtsija-2034941157.html
В Турции отказались комментировать сообщения о военной операции в Сирии
В Турции отказались комментировать сообщения о военной операции в Сирии - РИА Новости, 13.08.2025
В Турции отказались комментировать сообщения о военной операции в Сирии
В администрации президента Турции отказались комментировать корреспонденту РИА Новости сообщение СМИ о возможности проведения вместе с Сирией военной операции... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T10:02:00+03:00
2025-08-13T10:02:00+03:00
2025-08-13T10:02:00+03:00
в мире
сирия
турция
дамаск (город)
башар асад
ахмед аш-шараа
сирийские демократические силы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_6245650fe0928fc4be13506986b249a1.jpg
АНКАРА, 13 авг - РИА Новости. В администрации президента Турции отказались комментировать корреспонденту РИА Новости сообщение СМИ о возможности проведения вместе с Сирией военной операции против против курдских вооруженных формирований "Сирийских демократических сил" (SDF). Турецкая проправительственная газета Hürriyet в среду сообщила, что Турция при участии сирийского правительства может организовать комплексную военную операцию против SDF. "У нас нет какой-либо информации и комментариев по этому поводу", - ответили в администрации на вопрос РИА Новости о вероятных сроках военной операции. В марте руководство курдских "Сирийских демократических сил" подписало соглашение с официальной сирийской властью в Дамаске об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты, включая пограничные переходы, аэропорты, нефтегазовые месторождения. Подписав соглашение, стороны в том числе достигли договоренности о прекращении огня на всей территории САР. Но уже в мае наблюдались крупные боестолкновения в районе плотины Тишрин в провинции Алеппо. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
https://ria.ru/20250803/soglashenie-2033068129.html
https://ria.ru/20250723/pomosch-2030800343.html
сирия
турция
дамаск (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_46cbdc90841eb6835c6e40e4ee16c7c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, турция, дамаск (город), башар асад, ахмед аш-шараа, сирийские демократические силы
В мире, Сирия, Турция, Дамаск (город), Башар Асад, Ахмед аш-Шараа, Сирийские демократические силы
В Турции отказались комментировать сообщения о военной операции в Сирии
Турция отказалась комментировать сообщения об операции против курдов в Сирии