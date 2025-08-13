https://ria.ru/20250813/turtsija-2034941157.html

В Турции отказались комментировать сообщения о военной операции в Сирии

АНКАРА, 13 авг - РИА Новости. В администрации президента Турции отказались комментировать корреспонденту РИА Новости сообщение СМИ о возможности проведения вместе с Сирией военной операции против против курдских вооруженных формирований "Сирийских демократических сил" (SDF). Турецкая проправительственная газета Hürriyet в среду сообщила, что Турция при участии сирийского правительства может организовать комплексную военную операцию против SDF. "У нас нет какой-либо информации и комментариев по этому поводу", - ответили в администрации на вопрос РИА Новости о вероятных сроках военной операции. В марте руководство курдских "Сирийских демократических сил" подписало соглашение с официальной сирийской властью в Дамаске об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты, включая пограничные переходы, аэропорты, нефтегазовые месторождения. Подписав соглашение, стороны в том числе достигли договоренности о прекращении огня на всей территории САР. Но уже в мае наблюдались крупные боестолкновения в районе плотины Тишрин в провинции Алеппо. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

