ФАС согласовала цену на препарат для лечения гриппа и ОРВИ

10:38 13.08.2025
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
общество
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ, она соответствует зарегистрированной стоимости похожего препарата - "Гриппферона", сообщили в ведомстве. "ФАС согласовала цену на препарат "Риноферон". Это первый отечественный биоаналог в лекарственной форме "спрей назальный дозированный" в рамках МНН "Интерферон альфа-2b". Препарат показан для профилактики и лечения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ)", - говорится в сообщении. "Согласованная службой цена на "Риноферон" соответствует зарегистрированным ценам на отечественный референтный препарат "Гриппферон", - уточняется там. Служба отметила, что согласованная цена составляет 342 рубля за содержащий 200 доз флакон назального спрея в дозировке 500 МЕ/доза. "Согласование ФАС цены на новый отечественный биоаналог повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - подчеркивают в ФАС.
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Общество
CC BY 2.0 / NIAID / Nasal SprayЖенщина использует назальный спрей
Женщина использует назальный спрей - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
CC BY 2.0 / NIAID / Nasal Spray
Женщина использует назальный спрей. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ, она соответствует зарегистрированной стоимости похожего препарата - "Гриппферона", сообщили в ведомстве.
"ФАС согласовала цену на препарат "Риноферон". Это первый отечественный биоаналог в лекарственной форме "спрей назальный дозированный" в рамках МНН "Интерферон альфа-2b". Препарат показан для профилактики и лечения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ)", - говорится в сообщении.
"Согласованная службой цена на "Риноферон" соответствует зарегистрированным ценам на отечественный референтный препарат "Гриппферон", - уточняется там.
Служба отметила, что согласованная цена составляет 342 рубля за содержащий 200 доз флакон назального спрея в дозировке 500 МЕ/доза.
"Согласование ФАС цены на новый отечественный биоаналог повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - подчеркивают в ФАС.
