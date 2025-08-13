Рейтинг@Mail.ru
Травмы у детей, попавших под атаку дрона под Белгородом, не подтвердились - РИА Новости, 13.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:23 13.08.2025
Травмы у детей, попавших под атаку дрона под Белгородом, не подтвердились
Травмы у детей, попавших под атаку дрона под Белгородом, не подтвердились - РИА Новости, 13.08.2025
Травмы у детей, попавших под атаку дрона под Белгородом, не подтвердились
Травмы у детей, которые попали под атаку дрона в Белгородской области, не подтвердились, сообщает глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Травмы у детей, которые попали под атаку дрона в Белгородской области, не подтвердились, сообщает глава региона Вячеслав Гладков. Ранее Гладков сообщил, что пять детей получили травмы при атаке дрона на частный дом в Белгородской области. "Слава богу, ранения и травмы не подтвердились. Действительно, все дети были очень напуганы, и сейчас они под присмотром врачей. В ближайшее время они будут переданы родителям", - написал губернатор в Telegram-канале. Он также поручил главе Грайворонского округа Дмитрию Александровичу Панкову изучить ситуацию с домом, атакованным беспилотником. Губернатор подчеркнул, что необходимо провести осмотр здания и понять, будут ли его восстанавливать, либо будет строиться новый дом. "Вчера, как и обещал, проводил опрос по поводу поступившей информации от многих семей о том, что им положены единовременные выплаты в 15 тысяч рублей, но часть семьи их получила, а другая — нет. По итогу опроса мы получили по существу пять обращений, по всем ним сейчас разбираемся. Ещё по восьми обращениям выплаты начислены, и мы ожидаем поступление в областной бюджет федеральных средств. Как только они к нам поступят, мы сразу их перечислим жителям", - добавил Гладков.
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Травмы у детей, попавших под атаку дрона под Белгородом, не подтвердились

Гладков: травмы у попавших под атаку БПЛА под Белгородом детей не подтвердились

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Автомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Травмы у детей, которые попали под атаку дрона в Белгородской области, не подтвердились, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
Ранее Гладков сообщил, что пять детей получили травмы при атаке дрона на частный дом в Белгородской области.
"Слава богу, ранения и травмы не подтвердились. Действительно, все дети были очень напуганы, и сейчас они под присмотром врачей. В ближайшее время они будут переданы родителям", - написал губернатор в Telegram-канале.
Он также поручил главе Грайворонского округа Дмитрию Александровичу Панкову изучить ситуацию с домом, атакованным беспилотником. Губернатор подчеркнул, что необходимо провести осмотр здания и понять, будут ли его восстанавливать, либо будет строиться новый дом.
"Вчера, как и обещал, проводил опрос по поводу поступившей информации от многих семей о том, что им положены единовременные выплаты в 15 тысяч рублей, но часть семьи их получила, а другая — нет. По итогу опроса мы получили по существу пять обращений, по всем ним сейчас разбираемся. Ещё по восьми обращениям выплаты начислены, и мы ожидаем поступление в областной бюджет федеральных средств. Как только они к нам поступят, мы сразу их перечислим жителям", - добавил Гладков.
В белгородском поселке из-за атаки БПЛА погиб ребенок
14 декабря 2024, 11:28
В белгородском поселке из-за атаки БПЛА погиб ребенок
14 декабря 2024, 11:28
 
Специальная военная операция на Украине
Происшествия
Белгородская область
Вячеслав Гладков
 
 
