https://ria.ru/20250813/travma-2034928743.html

Травмы у детей, попавших под атаку дрона под Белгородом, не подтвердились

Травмы у детей, попавших под атаку дрона под Белгородом, не подтвердились - РИА Новости, 13.08.2025

Травмы у детей, попавших под атаку дрона под Белгородом, не подтвердились

Травмы у детей, которые попали под атаку дрона в Белгородской области, не подтвердились, сообщает глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T07:23:00+03:00

2025-08-13T07:23:00+03:00

2025-08-13T07:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6cbf3c1c6a7caf1259d75462505d6b1.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Травмы у детей, которые попали под атаку дрона в Белгородской области, не подтвердились, сообщает глава региона Вячеслав Гладков. Ранее Гладков сообщил, что пять детей получили травмы при атаке дрона на частный дом в Белгородской области. "Слава богу, ранения и травмы не подтвердились. Действительно, все дети были очень напуганы, и сейчас они под присмотром врачей. В ближайшее время они будут переданы родителям", - написал губернатор в Telegram-канале. Он также поручил главе Грайворонского округа Дмитрию Александровичу Панкову изучить ситуацию с домом, атакованным беспилотником. Губернатор подчеркнул, что необходимо провести осмотр здания и понять, будут ли его восстанавливать, либо будет строиться новый дом. "Вчера, как и обещал, проводил опрос по поводу поступившей информации от многих семей о том, что им положены единовременные выплаты в 15 тысяч рублей, но часть семьи их получила, а другая — нет. По итогу опроса мы получили по существу пять обращений, по всем ним сейчас разбираемся. Ещё по восьми обращениям выплаты начислены, и мы ожидаем поступление в областной бюджет федеральных средств. Как только они к нам поступят, мы сразу их перечислим жителям", - добавил Гладков.

https://ria.ru/20241214/belgorod-1989190302.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков