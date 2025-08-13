https://ria.ru/20250813/travma-2034928743.html
Травмы у детей, попавших под атаку дрона под Белгородом, не подтвердились
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Травмы у детей, которые попали под атаку дрона в Белгородской области, не подтвердились, сообщает глава региона Вячеслав Гладков. Ранее Гладков сообщил, что пять детей получили травмы при атаке дрона на частный дом в Белгородской области. "Слава богу, ранения и травмы не подтвердились. Действительно, все дети были очень напуганы, и сейчас они под присмотром врачей. В ближайшее время они будут переданы родителям", - написал губернатор в Telegram-канале. Он также поручил главе Грайворонского округа Дмитрию Александровичу Панкову изучить ситуацию с домом, атакованным беспилотником. Губернатор подчеркнул, что необходимо провести осмотр здания и понять, будут ли его восстанавливать, либо будет строиться новый дом. "Вчера, как и обещал, проводил опрос по поводу поступившей информации от многих семей о том, что им положены единовременные выплаты в 15 тысяч рублей, но часть семьи их получила, а другая — нет. По итогу опроса мы получили по существу пять обращений, по всем ним сейчас разбираемся. Ещё по восьми обращениям выплаты начислены, и мы ожидаем поступление в областной бюджет федеральных средств. Как только они к нам поступят, мы сразу их перечислим жителям", - добавил Гладков.
