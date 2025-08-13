https://ria.ru/20250813/tramp-2035036684.html
Трамп обвинил СМИ в попытках помешать подготовке к встрече с Путиным
Трамп обвинил СМИ в попытках помешать подготовке к встрече с Путиным - РИА Новости, 13.08.2025
Трамп обвинил СМИ в попытках помешать подготовке к встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп обвинил американские СМИ в попытках дискредитировать предстоящую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав их... РИА Новости, 13.08.2025
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил американские СМИ в попытках дискредитировать предстоящую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав их "нечестными" и "больными людьми". "Нечестные СМИ подключились к освещению моей встречи с Путиным. Постоянно цитируют уволенных неудачников и откровенно глупых людей вроде (бывшего советника Трампа по национальной безопасности) Джона Болтона, который заявил, что, несмотря на то что встреча пройдет на американской земле, "Путин уже победил". Что это вообще значит? Мы выигрываем во всем!" - написал Трамп в соцсетях. Он добавил, что даже если бы получил Москву и Санкт-Петербург в рамках сделки с Россией, "фальшивые новости" назвали бы это провалом. "Они больные, нечестные люди, которые, возможно, вообще ненавидят нашу страну. Но это неважно, потому что мы побеждаем!" - подчеркнул Трамп. Ранее Кремль и Белый дом подтвердили, что встреча президентов России и США пройдёт 15 августа на Аляске.
Трамп обвинил СМИ в попытках помешать подготовке к встрече с Путиным
