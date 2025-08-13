Рейтинг@Mail.ru
Трещины и болезни томатов в августе: что делать, когда время уже на исходе - РИА Новости, 13.08.2025
18:30 13.08.2025
Трещины и болезни томатов в августе: что делать, когда время уже на исходе
Трещины и болезни томатов в августе: что делать, когда время уже на исходе - РИА Новости, 13.08.2025
Трещины и болезни томатов в августе: что делать, когда время уже на исходе
Август для томатоводов — самый коварный месяц. Кажется, что основная работа позади, плоды наливаются, и остается только собирать урожай. Но именно сейчас... РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Август для томатоводов — самый коварный месяц. Кажется, что основная работа позади, плоды наливаются, и остается только собирать урожай. Но именно сейчас подстерегают главные ловушки: трещины на плодах, вспышки фитофторы, неправильные подкормки. Одна ошибка — и месяцы труда идут насмарку. Разбираемся, как довести томаты до финиша без потерь.Почему именно в августе гибнет 70% урожая томатовАвгуст — время стрессов для томатов. Дневная жара в теплицах может достигать 40 градусов, а ночи уже холодают до 10-15. Резкие перепады температуры нарушают обмен веществ растений, провоцируя множественные проблемы.Кандидат биологических наук Сергей Смирнов из Алтайского госуниверситета в интервью URA.RU объясняет: "Эти качели нарушают обмен веществ, и плоды то резко идут в рост, то приостанавливаются, что и провоцирует трещины".К температурным стрессам добавляется человеческий фактор. Многие садоводы в августе расслабляются, считая основную работу завершенной. Пропускают поливы, забывают про обработки, не удаляют больные листья. А именно сейчас растения особенно уязвимы.Высокая влажность от частых дождей создает идеальные условия для грибковых инфекций. Споры фитофторы и других патогенов только и ждут момента, чтобы атаковать ослабленные растения.Почему трескаются томаты: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 дачниковСамая частая августовская беда — растрескавшиеся томаты. Еще вчера идеальные плоды за ночь покрываются глубокими бороздами, становясь непригодными для хранения."Главная причина растрескивания томатов — неотрегулированный полив: то сухо, то густо", — отмечает Смирнов. Механизм простой: при недостатке влаги рост плодов замедляется, кожица уплотняется. Затем после ливня или обильного полива мякоть начинает резко увеличиваться в объеме, а кожура не успевает растягиваться.Особенно опасны резкие "заливы" после сухого периода. Корни, привыкшие к экономному режиму, вдруг получают избыток воды и направляют ее прямо в плоды. Результат предсказуем — кожица лопается.Вторая причина — избыток азота в момент созревания. "Навоз, внесенный весной, начинает активно отдавать азот только через два-три месяца, и внезапный приток питания в этот период запускает бурный рост тканей", — поясняет эксперт.Наиболее подвержены растрескиванию крупноплодные мясистые сорта с тонкой кожицей. Промышленные гибриды и мелкоплодные "сливки" ведут себя устойчивее благодаря более плотной структуре кожуры.Роковые ошибки полива и подкормок томатовНеправильный полив в августе может погубить весь урожай. Основные ошибки: поливы по листьям вместо корневой зоны, нерегулярность, избыточные объемы.Поливать нужно строго под корень, избегая попадания воды на листья и стебли. Влага на зеленой массе при прохладных ночах — прямой путь к грибковым инфекциям. "Лучше дать меньше воды, но строго под куст, чем устроить „дождь" по листве", — советует эксперт.К концу августа поливы постепенно сокращают. Если плоды уже наливаются, а ночи холодают, частое увлажнение не только провоцирует растрескивание, но и снижает сахаристость томатов.С подкормками в августе нужна особая осторожность. "В августе подкормки, как правило, уже не нужны — томаты формируют плоды, и дополнительное питание чаще приносит вред, чем пользу", — говорит Смирнов.Избыток азота особенно опасен в конце сезона. Он стимулирует рост зеленой массы в ущерб вызреванию плодов, делает растения более восприимчивыми к болезням и снижает лежкость урожая.Правильное формирование кустов томатов: что срезать, а что оставитьПравильное формирование в августе — ключ к здоровью растений и качеству урожая. Загущенные посадки создают идеальную среду для патогенов: плохая вентиляция, повышенная влажность, недостаток света.Обязательно нужно удалять нижние листья, особенно те, что касаются земли или пожелтели. Они не участвуют в фотосинтезе, но могут стать воротами инфекции. Удаление проводят постепенно — не более 2-3 листьев за раз, чтобы не шокировать растение.Пасынки также подлежат удалению. В августе они уже не успеют сформировать полноценные плоды, но будут отнимать силы у растения и загущать крону.Важно поддерживать порядок вокруг посадок: своевременно убирать сорняки, которые создают дополнительную влажность и могут быть резервуаром вредителей.Для теплиц критически важно проветривание. "Закрытая среда удерживает влагу, поэтому после осадков часто нужен не полив, а хорошее проветривание", — уточняет ученый.Сбор и хранение томатов: как не потерять урожай в последний моментПравильный сбор урожая — финальный, но критически важный этап. Многие садоводы теряют значительную часть томатов именно на этой стадии из-за неправильного хранения."Самые вкусные — именно те плоды, которые дозрели на растении", — объясняет Смирнов. Но если погода портится или начинаются заморозки, лучше снять плоды недозрелыми, чем потерять их совсем.При сборе важно не рвать кисти целиком, а аккуратно срывать отдельные плоды, чтобы не повредить растения. Поврежденные экземпляры нужно сразу отбраковывать — даже слегка пораженные плоды быстро заражают здоровые при хранении.Ключевые правила хранения:Эти сорта помидоров никогда не трескаются: секреты выбора от агрономаВыбор правильных сортов — половина успеха в борьбе с августовскими проблемами. "Если вы хотите избежать потерь урожая, выбирайте промышленные сорта. Их кожица плотнее, и даже при перепадах влаги или температуры она остается целой", — поясняет специалист.Устойчивые к растрескиванию сорта:Региональные особенности ухода:Не менее важен севооборот — нельзя сажать томаты после других пасленовых (картофель, перец, баклажаны) минимум 3-4 года. Это основной способ избежать накопления специфических инфекций в почве.Дезинфекция теплиц и инвентаря — еще один упускаемый момент. Грибки прекрасно зимуют на шпалерах, в щелях конструкций, на капельном поливе. Без осенней обработки все весенние усилия могут пойти насмарку.Главный принцип августовского ухода: лучше недодать, чем передать. Меньше воды, никаких подкормок, больше проветривания и постоянный контроль. Томаты в конце сезона нуждаются не в интенсивном питании, а в стабильных, комфортных условиях для дозревания урожая.
ura.ru, урал
Трещины и болезни томатов в августе: что делать, когда время уже на исходе

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Август для томатоводов — самый коварный месяц. Кажется, что основная работа позади, плоды наливаются, и остается только собирать урожай. Но именно сейчас подстерегают главные ловушки: трещины на плодах, вспышки фитофторы, неправильные подкормки. Одна ошибка — и месяцы труда идут насмарку. Разбираемся, как довести томаты до финиша без потерь.

Почему именно в августе гибнет 70% урожая томатов

Август — время стрессов для томатов. Дневная жара в теплицах может достигать 40 градусов, а ночи уже холодают до 10-15. Резкие перепады температуры нарушают обмен веществ растений, провоцируя множественные проблемы.
Кандидат биологических наук Сергей Смирнов из Алтайского госуниверситета в интервью URA.RU объясняет: "Эти качели нарушают обмен веществ, и плоды то резко идут в рост, то приостанавливаются, что и провоцирует трещины".
К температурным стрессам добавляется человеческий фактор. Многие садоводы в августе расслабляются, считая основную работу завершенной. Пропускают поливы, забывают про обработки, не удаляют больные листья. А именно сейчас растения особенно уязвимы.
Высокая влажность от частых дождей создает идеальные условия для грибковых инфекций. Споры фитофторы и других патогенов только и ждут момента, чтобы атаковать ослабленные растения.

Почему трескаются томаты: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 дачников

Самая частая августовская беда — растрескавшиеся томаты. Еще вчера идеальные плоды за ночь покрываются глубокими бороздами, становясь непригодными для хранения.
"Главная причина растрескивания томатов — неотрегулированный полив: то сухо, то густо", — отмечает Смирнов. Механизм простой: при недостатке влаги рост плодов замедляется, кожица уплотняется. Затем после ливня или обильного полива мякоть начинает резко увеличиваться в объеме, а кожура не успевает растягиваться.
Особенно опасны резкие "заливы" после сухого периода. Корни, привыкшие к экономному режиму, вдруг получают избыток воды и направляют ее прямо в плоды. Результат предсказуем — кожица лопается.
Вторая причина — избыток азота в момент созревания. "Навоз, внесенный весной, начинает активно отдавать азот только через два-три месяца, и внезапный приток питания в этот период запускает бурный рост тканей", — поясняет эксперт.
Наиболее подвержены растрескиванию крупноплодные мясистые сорта с тонкой кожицей. Промышленные гибриды и мелкоплодные "сливки" ведут себя устойчивее благодаря более плотной структуре кожуры.
Роковые ошибки полива и подкормок томатов

Неправильный полив в августе может погубить весь урожай. Основные ошибки: поливы по листьям вместо корневой зоны, нерегулярность, избыточные объемы.
Поливать нужно строго под корень, избегая попадания воды на листья и стебли. Влага на зеленой массе при прохладных ночах — прямой путь к грибковым инфекциям. "Лучше дать меньше воды, но строго под куст, чем устроить „дождь" по листве", — советует эксперт.
К концу августа поливы постепенно сокращают. Если плоды уже наливаются, а ночи холодают, частое увлажнение не только провоцирует растрескивание, но и снижает сахаристость томатов.
С подкормками в августе нужна особая осторожность. "В августе подкормки, как правило, уже не нужны — томаты формируют плоды, и дополнительное питание чаще приносит вред, чем пользу", — говорит Смирнов.
Избыток азота особенно опасен в конце сезона. Он стимулирует рост зеленой массы в ущерб вызреванию плодов, делает растения более восприимчивыми к болезням и снижает лежкость урожая.

Правильное формирование кустов томатов: что срезать, а что оставить

Правильное формирование в августе — ключ к здоровью растений и качеству урожая. Загущенные посадки создают идеальную среду для патогенов: плохая вентиляция, повышенная влажность, недостаток света.
Обязательно нужно удалять нижние листья, особенно те, что касаются земли или пожелтели. Они не участвуют в фотосинтезе, но могут стать воротами инфекции. Удаление проводят постепенно — не более 2-3 листьев за раз, чтобы не шокировать растение.
Пасынки также подлежат удалению. В августе они уже не успеют сформировать полноценные плоды, но будут отнимать силы у растения и загущать крону.
Важно поддерживать порядок вокруг посадок: своевременно убирать сорняки, которые создают дополнительную влажность и могут быть резервуаром вредителей.
Для теплиц критически важно проветривание. "Закрытая среда удерживает влагу, поэтому после осадков часто нужен не полив, а хорошее проветривание", — уточняет ученый.

Сбор и хранение томатов: как не потерять урожай в последний момент

Правильный сбор урожая — финальный, но критически важный этап. Многие садоводы теряют значительную часть томатов именно на этой стадии из-за неправильного хранения.
"Самые вкусные — именно те плоды, которые дозрели на растении", — объясняет Смирнов. Но если погода портится или начинаются заморозки, лучше снять плоды недозрелыми, чем потерять их совсем.
При сборе важно не рвать кисти целиком, а аккуратно срывать отдельные плоды, чтобы не повредить растения. Поврежденные экземпляры нужно сразу отбраковывать — даже слегка пораженные плоды быстро заражают здоровые при хранении.
Ключевые правила хранения:
  • Не мыть томаты перед закладкой — влага ускоряет гниение
  • Раскладывать в один слой на бумаге или газете
  • Хранить при температуре 12-15 градусов
  • Регулярно проверять и удалять испорченные экземпляры
  • Для дозаривания зеленых плодов использовать яблоки — их этилен ускоряет созревание

Эти сорта помидоров никогда не трескаются: секреты выбора от агронома

Выбор правильных сортов — половина успеха в борьбе с августовскими проблемами. "Если вы хотите избежать потерь урожая, выбирайте промышленные сорта. Их кожица плотнее, и даже при перепадах влаги или температуры она остается целой", — поясняет специалист.
Устойчивые к растрескиванию сорта:
  • Промышленные гибриды с плотной кожицей
  • Мелкоплодные "сливки" и "финики"
  • "Дебют", "Кентавр", "Богема" — проверенные устойчивые сорта
Региональные особенности ухода:
  • Сибирь и Урал: утепление теплиц на ночь, сокращение поливов, выбор раннеспелых сортов
  • Подмосковье и Северо-Запад: акцент на дренировании и проветривании из-за частых дождей
  • Южные регионы: притенение от жары, усиленная вентиляция, выбор жаростойких сортов
Не менее важен севооборот — нельзя сажать томаты после других пасленовых (картофель, перец, баклажаны) минимум 3-4 года. Это основной способ избежать накопления специфических инфекций в почве.
Дезинфекция теплиц и инвентаря — еще один упускаемый момент. Грибки прекрасно зимуют на шпалерах, в щелях конструкций, на капельном поливе. Без осенней обработки все весенние усилия могут пойти насмарку.
Главный принцип августовского ухода: лучше недодать, чем передать. Меньше воды, никаких подкормок, больше проветривания и постоянный контроль. Томаты в конце сезона нуждаются не в интенсивном питании, а в стабильных, комфортных условиях для дозревания урожая.
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
