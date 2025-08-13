https://ria.ru/20250813/ssha-2034954177.html

В Вашингтон прибыла Национальная гвардия США

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Бойцы национальной гвардии США, которых президент Дональд Трамп приказал дополнительно развернуть в Вашингтоне, прибыли на службу в американскую столицу, следует из заявления Сухопутных войск США. Ранее Пентагон сообщил, что направил около 800 военнослужащих национальной гвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью в городе. "Национальная гвардия округа Колумбия прибыла на службу... Сухопутные войска США задействовали национальную гвардию округа Колумбия... для оказания помощи федеральным и окружным правоохранителям в столице страны", - говорится в заявлении Сухопутных войск США в соцсети Х. В понедельник Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Президент США своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США. Кроме того, Трамп направил национальную гвардию США в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял ранее, что силы национальной гвардии США будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп.

