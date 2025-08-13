https://ria.ru/20250813/ssha-2034954177.html
В Вашингтон прибыла Национальная гвардия США
В Вашингтон прибыла Национальная гвардия США - РИА Новости, 13.08.2025
В Вашингтон прибыла Национальная гвардия США
Бойцы национальной гвардии США, которых президент Дональд Трамп приказал дополнительно развернуть в Вашингтоне, прибыли на службу в американскую столицу,... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T10:45:00+03:00
2025-08-13T10:45:00+03:00
2025-08-13T11:00:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
колумбия
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593381135_0:96:3152:1869_1920x0_80_0_0_18b0fb71c3829991f6e28eb9f991d0e4.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Бойцы национальной гвардии США, которых президент Дональд Трамп приказал дополнительно развернуть в Вашингтоне, прибыли на службу в американскую столицу, следует из заявления Сухопутных войск США. Ранее Пентагон сообщил, что направил около 800 военнослужащих национальной гвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью в городе. "Национальная гвардия округа Колумбия прибыла на службу... Сухопутные войска США задействовали национальную гвардию округа Колумбия... для оказания помощи федеральным и окружным правоохранителям в столице страны", - говорится в заявлении Сухопутных войск США в соцсети Х. В понедельник Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Президент США своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США. Кроме того, Трамп направил национальную гвардию США в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял ранее, что силы национальной гвардии США будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп.
https://ria.ru/20250812/ssha-2034886363.html
сша
вашингтон (штат)
колумбия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593381135_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_25c5e0f0429d17842abffe6c0855bb49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), колумбия, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Колумбия, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
В Вашингтон прибыла Национальная гвардия США
Нацгвардия США прибыла в Вашингтон для борьбы с преступностью