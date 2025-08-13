Рейтинг@Mail.ru
В Вашингтон прибыла Национальная гвардия США - РИА Новости, 13.08.2025
10:45 13.08.2025 (обновлено: 11:00 13.08.2025)
В Вашингтон прибыла Национальная гвардия США
В Вашингтон прибыла Национальная гвардия США
в мире
сша
вашингтон (штат)
колумбия
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Бойцы национальной гвардии США, которых президент Дональд Трамп приказал дополнительно развернуть в Вашингтоне, прибыли на службу в американскую столицу, следует из заявления Сухопутных войск США. Ранее Пентагон сообщил, что направил около 800 военнослужащих национальной гвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью в городе. "Национальная гвардия округа Колумбия прибыла на службу... Сухопутные войска США задействовали национальную гвардию округа Колумбия... для оказания помощи федеральным и окружным правоохранителям в столице страны", - говорится в заявлении Сухопутных войск США в соцсети Х. В понедельник Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Президент США своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США. Кроме того, Трамп направил национальную гвардию США в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял ранее, что силы национальной гвардии США будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп.
в мире, сша, вашингтон (штат), колумбия, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Колумбия, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Бойцы национальной гвардии США, которых президент Дональд Трамп приказал дополнительно развернуть в Вашингтоне, прибыли на службу в американскую столицу, следует из заявления Сухопутных войск США.
Ранее Пентагон сообщил, что направил около 800 военнослужащих национальной гвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью в городе.
"Национальная гвардия округа Колумбия прибыла на службу... Сухопутные войска США задействовали национальную гвардию округа Колумбия... для оказания помощи федеральным и окружным правоохранителям в столице страны", - говорится в заявлении Сухопутных войск США в соцсети Х.
В понедельник Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Президент США своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США. Кроме того, Трамп направил национальную гвардию США в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял ранее, что силы национальной гвардии США будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп.
